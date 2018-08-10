Rıdvan Dilmen: Bu zeminler skandal!

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Futbolu özledim mi özlemedim mi bilmiyorum. 3 tane maç izledim. Biri Konya'da rezalet zeminde oynanan maç. Dün dostlarımla Beşiktaş'ın LASK Linz maçına gittim. O güzelim stadın zeminleri felaket. Bugün de bu maç...

''BU ORTAMDA SKANDAL!''

Zaten trafik nedeniyle takımlar geç geldi, maç başladı. Futbol bütçemizin dünya 6.sı olduğu ortamda bu zeminler skandal.

''BARIŞ ORTAMI UMARIM DEVAM EDER''

Fatih Terim açısından anlamlı bir maç. Galatasaray ve Milli Takım dışında Türkiye'de iki takım çalıştırdı. Biri de Ankaragücü. Geçen hafta 3 büyüklerin U21 takımlarının Florya'da yaptığı barış ortamı inşallah uzun süre devam eder.

Şampiyon takım, sezonu açar genelde. Sezonu da son şampiyon Galatasaray açtı. Özellikle yaz aylarında bu sıcak havada Süper Kupa maçlarının 90 dakikadan sonra direkt penaltılara gitmesi gerekiyor.

''BEN VAR'A KARŞIYDIM AMA...''

Ben VAR'a çok karşı bir insandım ama bekleyip göreceğiz. Dünya Kupası'nda 25-30 kamerayla maçlar verildi. Şu an Türkiye'de bu sayı 8-10. Bir geçiş dönemindeyiz. VAR hakkında hemen yorum yapmak doğru olmaz.