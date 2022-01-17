Rıdvan Dilmen canlı yayında coştu! Torrent'e ağır eleştiri

Galatasaray'da Hatayspor karşısında alınan 4 gollü mağlubiyetin artçıları devam ediyor. Taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırırken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Sarı-Kırmızılıların sesi oldu ve yeni teknik direktör Domenec Torrent'i sert bir dille eleştirdi.

"İŞTE BÖYLE 4 YERSİN!"

Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim nasıl gönderilir diye medyada bayağı ses getirdi. Ama biz önemli bir teknik adam getirdik dediler. 4-6-0 yaptı Torrent ikinci yarı. Bu kadro ne kadar Galatasaray'a uyar ne başka bir şeye. Halil'i çıkarınca Kerem'in etkinliği azaldı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın. Ömer hoca gitse rica etse Galatasaray bu şekilde oynamazdı. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının olması bu kadroyla imkansız. Bu sistemle oynarsan işte böyle 4 yersin!" dedi.

"TORRENT TAKIMINI BİLE TANIMIYOR"

Torrent'in takımı tanımadığını iddia eden Dilmen, "Hatayspor'un kazanmayı hak ettiği pozisyonlar vardı. Torrent'in ne yapmak istediğini anlamak için 4-5 hafta beklemek lazım. Kerem bugün elinden geleni fazlasıyla yaptı. Allah sakatlıktan korusun. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor. Aytaç girecekse illa Halil'in çıkması gerekmezdi. Halil bir pozisyonda Boey'in yerinde olsa atardı. Galatasaray parça parça iyi oynadı. Torrent takımını bile tanımıyor. Bir yardımcısı olsa mesela Ayhan Akman onu hocaya anlatırdı." ifadelerini kullandı.

