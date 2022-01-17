SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rıdvan Dilmen canlı yayında coştu! Torrent'e ağır eleştiri

Rıdvan Dilmen canlı yayında coştu! Torrent'e ağır eleştiri

17.01.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, Hatayspor deplasmanında 4-2 kaybetti. Yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini alan Torrent ilk maçtan hedef tahtasına koyuldu. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasını maç sonunda değerlendirdi. Domenec Torrent hakkında çok net konuşan Dilmen, yeni hocaya adeta acımadı. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında coştu! Torrent'e ağır eleştiri

Galatasaray'da Hatayspor karşısında alınan 4 gollü mağlubiyetin artçıları devam ediyor. Taraftarlar sosyal medyada kazan kaldırırken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Sarı-Kırmızılıların sesi oldu ve yeni teknik direktör Domenec Torrent'i sert bir dille eleştirdi.

"İŞTE BÖYLE 4 YERSİN!"

1588440

Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim nasıl gönderilir diye medyada bayağı ses getirdi. Ama biz önemli bir teknik adam getirdik dediler. 4-6-0 yaptı Torrent ikinci yarı. Bu kadro ne kadar Galatasaray'a uyar ne başka bir şeye. Halil'i çıkarınca Kerem'in etkinliği azaldı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın. Ömer hoca gitse rica etse Galatasaray bu şekilde oynamazdı. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının olması bu kadroyla imkansız. Bu sistemle oynarsan işte böyle 4 yersin!" dedi.

"TORRENT TAKIMINI BİLE TANIMIYOR"

ridvan-dilmen_2346

Torrent'in takımı tanımadığını iddia eden Dilmen, "Hatayspor'un kazanmayı hak ettiği pozisyonlar vardı. Torrent'in ne yapmak istediğini anlamak için 4-5 hafta beklemek lazım. Kerem bugün elinden geleni fazlasıyla yaptı. Allah sakatlıktan korusun. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor. Aytaç girecekse illa Halil'in çıkması gerekmezdi. Halil bir pozisyonda Boey'in yerinde olsa atardı. Galatasaray parça parça iyi oynadı. Torrent takımını bile tanımıyor. Bir yardımcısı olsa mesela Ayhan Akman onu hocaya anlatırdı." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..." Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

ÖTV indirimi ikinci eli vurdu! Satışlar durma noktasına geldi

ÖTV indirimi ikinci eli vurdu! Satışlar durma noktasına geldi

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

Galatasaray'da Kerem'in akıllara durgunluk veren golü sosyal medyayı yıktı! Herkes aynı videoyu paylaşıyor

Galatasaray'da Kerem'in akıllara durgunluk veren golü sosyal medyayı yıktı! Herkes aynı videoyu paylaşıyor

Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."

Domenec Torrent'ten ilk basın toplantısında çarpıcı Fatih Terim sözleri! "O bir efsane ama..."

Galatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttı

Galatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.