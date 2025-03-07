Rıdvan Dilmen canlı yayında Jose Mourinho'ya patladı! "Saçmaladığı bir maç oldu"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenildi. Mücadelenin hemen ardından karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Mourinho'ya patladı.

"SAÇMALADI!"

"Fenerbahçe'nin 'bu da kaçar mı' denilecek iki pozisyonunu söylesinler. Hop şişir, hop şişir oldu. José Mourinho'nun şapkadan tavşan çıkarmak için teknik olarak saçmaladığı bir maç oldu!"

"TAM BİR SKANDAL"

"3. gol tam skandal golü. 2. maçta bu golü yesen tamam derim. Hoca ne yapsın derim. Kostic koşu yapmaktan yoruldu, gelemez hale geldi. 3-5-2'yi tersten oynamak denir buna. 2-1'ken ben Tadic'i çıkarırım. Fenerbahçe'nin bu gol kaçar mı dediği 2 tane pozisyon söyleyin bana bu maçtan. Hop şişir, hop şişir."