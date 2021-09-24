Rıdvan Dilmen, canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Şampiyonluk için favorisini açıklayan Dilmen, "Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe. İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar. Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir. Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak?" dedi.

"DEMEK Kİ BİZ GİDECEĞİZ"

Galatasaray hakkında konuşan Dilmen, "Fatih Hoca'nın mesajı tehlikeli! Gözden çıkarılmış, Feghouli, Diagne ve Babel'in gitmelerini istediler. Bunu sayın başkan Burak Bey söylemişti. Ligin daha ilk yarısında 13 hafta var! 1 Ocak sözlerini yönetimle aranızda yapabilirsiniz ama oyuncular 'Demek biz gideceğiz' diyor. Bu oyunculara ihtiyacınız olacak. Hocanın demeci yanlış değil ama sabır gerektiğini ben de daha önce söyledim. Galatasaray'da 2-2'lik beraberliklerden sonra arıza oldu. Son iki maçtan sonra da demeçlerde sıkıntı var." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ ELEŞTİRDİ

Sarı-lacivertli takım hakkında eleştirilerde bulunan Dilmen, "Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşacağını düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın istediklerini bu takım yapamaz. Yapmak istediklerini yapacak takım yok! Bu takım hücum pres yapamaz. Bu oyunculardan yaratıcılık bekleyeceksin." ifadelerini kullandı.



