Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya karıştı. Sarı-lacivertli ekibin maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiği mücadelede Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Maç sonunda ise Rıdvan Dilmen gündem olmayı başardı.

"MUSLERA'YA 18 GERİ PAS ATILDI"

Rıdvan Dilmen, "Maç başında Fenerbahçe'nin önde basacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Benzer pozisyonlarda üç ya da dört denemede Fenerbahçe golü buldu. Van Aanholt arkasında kaçırınca topu gol oldu. Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi. İlk yarı sadece Kerem'in bulduğu pozisyon vardı. Galatasaray takımı 18 kez Muslera'ya top oynamış geri pas yapmış" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN OYNAMAYAN OYUNCULARINDAN ÇIKARACAĞIMIZ 11..."

Fenerbahçe'nin kadrosunun ve teknik direktörünün çok iyi olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" açıklamasını yaptı. Dilmen'in bu ifadelerine Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

"GUARDİOLA GELSE GALATASARAY'A BİR ŞEY YAPAMAZ"

Dilmen, "Galatasaray bu kadrosuyla Pep Guardiola gelse bir şey yapamaz. Kadro kalitesine göre. Babel ile Gomis ile Berkan ile şampiyonluk yarışında olamaz" dedi.



