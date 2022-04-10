SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

10.04.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Dilmen'in kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ı sert sözlerle eleştiren Dilmen, "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" dedi.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya karıştı. Sarı-lacivertli ekibin maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiği mücadelede Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Maç sonunda ise Rıdvan Dilmen gündem olmayı başardı.

"MUSLERA'YA 18 GERİ PAS ATILDI"

13131

Rıdvan Dilmen, "Maç başında Fenerbahçe'nin önde basacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Benzer pozisyonlarda üç ya da dört denemede Fenerbahçe golü buldu. Van Aanholt arkasında kaçırınca topu gol oldu. Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi. İlk yarı sadece Kerem'in bulduğu pozisyon vardı. Galatasaray takımı 18 kez Muslera'ya top oynamış geri pas yapmış" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN OYNAMAYAN OYUNCULARINDAN ÇIKARACAĞIMIZ 11..."

34

Fenerbahçe'nin kadrosunun ve teknik direktörünün çok iyi olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" açıklamasını yaptı. Dilmen'in bu ifadelerine Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurduBu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu

"GUARDİOLA GELSE GALATASARAY'A BİR ŞEY YAPAMAZ"

FQAfftjXoAIU86V

Dilmen, "Galatasaray bu kadrosuyla Pep Guardiola gelse bir şey yapamaz. Kadro kalitesine göre. Babel ile Gomis ile Berkan ile şampiyonluk yarışında olamaz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin golüyle dalga geçti!Fenerbahçe'nin golüyle dalga geçti!
Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''
Nwakaeme imzayı attı! Fenerbahçe...Nwakaeme imzayı attı! Fenerbahçe...
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kriz! Yöneticiler araya girdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kriz! Yöneticiler araya girdi

Fenerbahçe-Galatasaray maçında bir anda yere yığıldı!

Fenerbahçe-Galatasaray maçında bir anda yere yığıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.