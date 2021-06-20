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Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

20.06.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi. Yenilen golün 8, atılan golün ise sadece 1 olduğuna vurgu yapan Dilmen, ''Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Ay Yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İtalya ve Galler'in ardından İsviçre'ye de kaybeden Milli Takımımız; EURO 2020'de A Grubu'nu 3 maçta 0 puan, -7 averaj ile son sırada tamamladı.İsviçre maçının ardından Milli Takım 'a kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Rıdvan Dilmen, yenilen, atılan gol ve verilen pozisyonlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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ABARTMIYORUM DEDİ VE...

Rıdvan Dilmen, ''Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Türkiye Milli Futbol Takımı
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