SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

20.06.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de elenen Türkiye'de Merih Demiral, İsviçre maçının ardından açıklama bulundu. Demiral, TRT'de spikeri Ersin Düzen'in eleştirisine yanıt verdi.

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı İsviçre’ye 3-1’lik skorla mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, ''Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz.'' dedi.

Şenol Güneş'ten istifa açıklamasıŞenol Güneş'ten istifa açıklaması

ERSİN DÜZEN'E CEVAP VERDİ

Demiral, yaptığı açıklamada EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT'nin spikeri Ersin Düzen'in eleştirilerine de yanıt verdi. Düzen, Galler maçının ardından ''Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz geliyor, Hakan Çalhanoğlu geliyor, Merih Demiral geliyor, Çağlar geliyor, Yusuf Yazıcı geliyor... Bugün gelen oyuncularımız ise Mert Müldür, Umut Meraş ve Halil Dervişoğlu" demişti. Bu sözleriyle yıldız oyuncuların sadece kazanılan maçlarda röportaja geldiğini anlatmak istemişti. Merih Demiral'da bu sözlere cevap verdi.

Şenol Güneş'e istifa sesleri!Şenol Güneş'e istifa sesleri!

"BEN İYİ GÜNDE DE, KÖTÜ GÜNDE DE BURADAYIM!"

Demiral ise, İsviçre mağlubiyetinin ardından ''Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Gelir konuşurum. Böyle olmasını beklemiyorduk. Beklenti vardı, beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Bizler de bunu yaşıyoruz. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Ama turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. İnşallah bunları telafi edeceğiz. Tabii ki herkesten çok özür diliyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
'Vallahi çok üzgünüz' 'Vallahi çok üzgünüz'
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Burak Elmas kimdir?

Burak Elmas kimdir?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.