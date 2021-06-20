Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı İsviçre’ye 3-1’lik skorla mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, ''Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz.'' dedi.

ERSİN DÜZEN'E CEVAP VERDİ

Demiral, yaptığı açıklamada EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT'nin spikeri Ersin Düzen'in eleştirilerine de yanıt verdi. Düzen, Galler maçının ardından ''Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz geliyor, Hakan Çalhanoğlu geliyor, Merih Demiral geliyor, Çağlar geliyor, Yusuf Yazıcı geliyor... Bugün gelen oyuncularımız ise Mert Müldür, Umut Meraş ve Halil Dervişoğlu" demişti. Bu sözleriyle yıldız oyuncuların sadece kazanılan maçlarda röportaja geldiğini anlatmak istemişti. Merih Demiral'da bu sözlere cevap verdi.

"BEN İYİ GÜNDE DE, KÖTÜ GÜNDE DE BURADAYIM!"

Demiral ise, İsviçre mağlubiyetinin ardından ''Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Gelir konuşurum. Böyle olmasını beklemiyorduk. Beklenti vardı, beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Bizler de bunu yaşıyoruz. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Ama turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. İnşallah bunları telafi edeceğiz. Tabii ki herkesten çok özür diliyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



