Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya eleştiri

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk devreyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İyi maç olacağını tahmin ettiğini belirten Dilmen, ''İki takımda da önemli eksikler var. Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'ya beraberliği verseler iki hoca da kabul etmeyecek durumda. Bu yüzden bugün iyi bir izleyeceğimiz tahmin ettim'' dedi.

"BEŞİKTAŞ, SAKARTAŞ OLDU"

Beşiktaşlı futbolcuların formsuz olduğunu ifade eden ünlü futbol adamı, ''Karius moralsiz, Necip verimsiz, Atiba formsuz. Ljajic'in yokluğu büyük kayıp ve olmayınca Burak Yılmaz'da kuvvetsiz kalıyor. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın iki kanat oyuncusu da yardımcı hakem gibi oynuyor. Geçen sene Fenerbahçe'ye 'Sakarbahçe' diyordum. Bu sene de Beşiktaş, 'Sakartaş' oldu'' diye konuştu.

'POZİSYON PENALTI'

VAR protokolüne bir ek yapılmalı gerektiğini belirten Dilmen, "Trabzon'un attığı ilk golden önce Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket faul mü, değil mi tartışmam fakat VAR protokolüne bir ek gelmeli. Burak frikik kullanıyor, top Trabzonlu oyuncunun eline çarpıyor. Frikikten önce hakem uyarıyor, 'Kolunuza dikkat edin' diye. Bu pozisyon penaltı. Denizli'de Babel 2. sarı karttan atılmalıydı dediler, ne farkı var o pozisyondan bunun?''