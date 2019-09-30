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Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya eleştiri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Abdullah Avcı'yı eleştiren Dilmen, "4-3-3 ısrarını anlayamadım. Başakşehir geçen sezon 17 haftada 8 gol yerken başlarında Abdullah Avcı vardı. Beşiktaş ise aynı teknik direktörle 7 maçta 16 gol yedi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk devreyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İyi maç olacağını tahmin ettiğini belirten Dilmen, ''İki takımda da önemli eksikler var. Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'ya beraberliği verseler iki hoca da kabul etmeyecek durumda. Bu yüzden bugün iyi bir izleyeceğimiz tahmin ettim'' dedi.

"BEŞİKTAŞ, SAKARTAŞ OLDU"

Beşiktaşlı futbolcuların formsuz olduğunu ifade eden ünlü futbol adamı, ''Karius moralsiz, Necip verimsiz, Atiba formsuz. Ljajic'in yokluğu büyük kayıp ve olmayınca Burak Yılmaz'da kuvvetsiz kalıyor. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın iki kanat oyuncusu da yardımcı hakem gibi oynuyor. Geçen sene Fenerbahçe'ye 'Sakarbahçe' diyordum. Bu sene de Beşiktaş, 'Sakartaş' oldu'' diye konuştu.

'POZİSYON PENALTI'

VAR protokolüne bir ek yapılmalı gerektiğini belirten Dilmen, "Trabzon'un attığı ilk golden önce Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket faul mü, değil mi tartışmam fakat VAR protokolüne bir ek gelmeli. Burak frikik kullanıyor, top Trabzonlu oyuncunun eline çarpıyor. Frikikten önce hakem uyarıyor, 'Kolunuza dikkat edin' diye. Bu pozisyon penaltı. Denizli'de Babel 2. sarı karttan atılmalıydı dediler, ne farkı var o pozisyondan bunun?''

'ELİ AYAĞI DÜZGÜN HER TAKIM BEŞİKTAŞ'A GOL ATIYOR'

"Eli ayağı düzgün her takım, ikinci bölgeyi çabuk geçen her takım Beşiktaş'a gol atıyor. Aynı şekilde Trabzon takımı da özellikle maçın sonlarını iyi oynayan Nwakaeme, son 20 dakikalarda herkes düştüğü anda felaket ortaya çıkıyor. Çok etkili bir oyuncu. Üstelik Trabzon'da Abdülkadir Ömür yok, Ekuban yok, Onazi falan yok... Sahanın en iyi oyunsucu tartışmasız Sosa'dır. Futbolda öğrenmenin yaşı yok çok geliştirdi kendini. Trabzon takımı bugün fazlasıyla maçı kazanmayı hak etti. Çok koştular, çok mücadele ettiler."

AVCI'YA ELEŞTİRİ

"Abdullah Avcı'yı gerçekten anlayamıyorum. 4-3-3 ısrarını anlayamadım. Başakşehir geçen sezon 17 haftada 8 gol yerken başlarında Abdullah Avcı vardı. Beşiktaş ise aynı teknik direktörle 7 maçta 16 gol yedi."

'KENDİ OYUN KARAKTERİNİ BEŞİKTAŞ'A ÖĞRETMELİ'

"Abdullah Avcı, az gol yerseniz şampiyon olursunuz demişti ki ben ise çok gol atarsanız şampiyon olursunuz demiştim. Abdullah Avcı, kendi oyun karakterini Beşiktaş'a öğretmeli. Rakip analizi en iyi yapan Abdullah Avcı'nın takımı Beşiktaş'ta kanat oyuncuları birbirini görmüyorlar. O kadar uzaklar birbirlerine."

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