Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yayıncı kuruluş beIN Sports'ta canlı yayına konuk olduğu programda sorulan bir soru üzerine Rıdvan Dilmen telefonla yayına bağlandı ve açıklama yaptı.

Programın moderatörü Güntekin Onay'ın Mustafa Cengiz'e "Rıdvan Dilmen'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'e canlı yayında bir sorusu vardı 'Galatasaray da limit aşarsa ceza verecek misiniz?' demişti Nihat Bey ise 'Evet' demişti" hatırlatmasına sarı-kırmızılı kulübün başkanı yanıt verdi.

RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ

Programda Güntekin Onay ile Mustafa Cengiz arasındaki bu konuşmanın ardından bir süre sonra Rıdvan Dilmen yayına bağlandı. Rıdvan Dilmen "Hassas bir dönemden geçiyoruz. 6 Ağustos akşamı Nihat Bey ile program yaparken; sadece 'Galatasaray limiti aşarsa ceza verir misiniz?' diye sormadım. O yayında 'Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verir misiniz?' şeklinde sorum oldu. Nihat Bey de 'Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da aşarsa limiti gözünün yaşına bakmam' dedi. Güntekin senin için de üzgünüm, keşke dersine çalışsaydın. Ben, böyle bir şey söylemedim. Sadece Galatasaray'a yönelik bir şey sormadım, Nihat Bey'e de böyle bir şey sormadım" diye konuştu.

CENGİZ'DEN DİLMEN'E YANIT

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Rıdvan Dilmen'in telefon bağlantısından sonra "Rıdvan hoca sanırım yayını izlemiyor! İzleseydi başka bir konu olduğunu anlardı. Biz şunu diyoruz, bizim talebimiz vardı yapmadınız, Fenerbahçe'nin talebi vardı yaptınız. Biz, limit aşsaydık bize ceza verirdiniz ama Fenerbahçe aştığı için vermediniz diyorum." açıklamasını yaptı.

