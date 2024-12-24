Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! "Mourinho kalırsa şampiyon yapar"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun takımda tutulması gerektiğini savunan Dilmen, Portekizli teknik adamın seneye Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini aktardı.

"MOURINHO GİDECEK FALAN DEMEM"

Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç "Mourinho gidecek" falan demem, hiç mevzusunu yapmam. Bu hoca, Aykut Kocaman ve İsmail Kartalgillerden." dedi.

"SENEYE İDDİA EDİYORUM ŞAMPİYON YAPAR!"

Sözlerine devam eden Dilmen, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" şeklinde konuştu.