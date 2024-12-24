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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! "Mourinho kalırsa şampiyon yapar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 11:07
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcıya zaman tanıması gerektiğini ifade eden Dilmen, seneye Mourinho'nun kalması halinde takımı şampiyon yapacağını söyledi.

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! "Mourinho kalırsa şampiyon yapar"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun takımda tutulması gerektiğini savunan Dilmen, Portekizli teknik adamın seneye Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini aktardı.

"MOURINHO GİDECEK FALAN DEMEM"

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Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç "Mourinho gidecek" falan demem, hiç mevzusunu yapmam. Bu hoca, Aykut Kocaman ve İsmail Kartalgillerden." dedi.

"SENEYE İDDİA EDİYORUM ŞAMPİYON YAPAR!"

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Sözlerine devam eden Dilmen, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen José Mourinho fenerbahçe
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