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Rıdvan Dilmen'den Diego Perotti yorumu: Değişilmez olur

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor galibiyetini yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den Diego Perotti yorumu: Değişilmez olur

Fenebahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, liderliğe sarı-lacivertlierin galibiyetini değerlendirdi.

"Bence skor az... 50 kez civarı rakip ceza sahasına giriş, 10'u isabetli 28 şut, 12 korner. Rakibin korneri yok, 5 şutu var 2'si isabetli. Oyuna tamamen hükmetti Fenerbahçe.

Kolay maç zora döndü ama maçı kolaylaştıran da Fenerbahçe'nin futboluydu. Fenerbahçe sol kanadında oynayabilecek oyuncu fazla ama gördüğüm kadarıyla Perotti oranın değişilmezi olur."

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