Rıdvan Dilmen'den Diego Perotti yorumu: Değişilmez olur

Fenebahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, liderliğe sarı-lacivertlierin galibiyetini değerlendirdi.
"Bence skor az... 50 kez civarı rakip ceza sahasına giriş, 10'u isabetli 28 şut, 12 korner. Rakibin korneri yok, 5 şutu var 2'si isabetli. Oyuna tamamen hükmetti Fenerbahçe.
Kolay maç zora döndü ama maçı kolaylaştıran da Fenerbahçe'nin futboluydu. Fenerbahçe sol kanadında oynayabilecek oyuncu fazla ama gördüğüm kadarıyla Perotti oranın değişilmezi olur."
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Ve sonunda dönüyor! G.Saray'a müjde...
Terim'den Arda Turan için karar verdi!
F.bahçeli futbolcular, topu yiyecek gibiydiler
Erol Bulut'tan F.Bahçe tarihine geçen istatistik!
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz
Efsane isim koronavirüse yakalandı
'Dorukhan’ın Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum'
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum