Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor değerlendirmesi: Skandal skor

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası çok konuşulacak ifadeler kullanıldı.

"SKANDAL BİR SKOR"

Rıdvan Dilmen,"Bu Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Skandal bir skor. Sezonun nerdeyse yarısında gideceği belli olan Muriqi yerine hala forvet alınamaması bir yönetimsel hatadır. Herkes yanlış biliyor. Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu yok." ifadelerini kullandı.

