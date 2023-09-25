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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası! ''Ligin ilk yarısı boyunca...''

25.09.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından yaptığı yorumlarla gündem olan Rıdvan Dilmen'in tahmini sosyal medyada gündem oldu. Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında toplayacağı puanı açıkladı.

Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla 4 kez mağlup olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında toplayacağı puanı da tahmin etti.

"9 YA DA 10 PUAN KAYBEDER"

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Fenerbahçe'nin kalan maçlarda ligin ilk yarısı boyunca maksimum 9 ya da 10 puan kaybedeceğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Biraz hesap yaparsak 47-48 civarı bir puan yapabilir Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA 5 GALİBİYET

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Süper Lig'de Fenerbahçe 5 hafta sonunda topladığı 15 puanla lider durumda. Ligde çıktığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek.

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