Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası! ''Ligin ilk yarısı boyunca...''

Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla 4 kez mağlup olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında toplayacağı puanı da tahmin etti.

"9 YA DA 10 PUAN KAYBEDER"

Fenerbahçe'nin kalan maçlarda ligin ilk yarısı boyunca maksimum 9 ya da 10 puan kaybedeceğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Biraz hesap yaparsak 47-48 civarı bir puan yapabilir Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA 5 GALİBİYET

Süper Lig'de Fenerbahçe 5 hafta sonunda topladığı 15 puanla lider durumda. Ligde çıktığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek.

