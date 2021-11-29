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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia!

29.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor ile farkı açtı. Fenerbahçe'nin Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma şampiyonluk yarışında var olması için büyük önem taşıyor. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de dört büyüklerin performansını değerlendirdi, şampiyonluk yarışındaki şanslarını yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den flaş iddia!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor ile farkı açtı. Fenerbahçe'nin Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma şampiyonluk yarışında var olması için büyük önem taşıyor.

"FENERBAHÇE KAZANIRSA..."

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de dört büyüklerin performansını değerlendirdi, şampiyonluk yarışındaki şanslarını yorumladı.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın bu hafta kırılma maçı oynadıklarını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe eğer kazanırsa ikinci yarının ilk haftasıyla birlikte 6 haftanın 5'ini İstanbul'da oynuyor. O maçların önemi, Göztepe maçını önemli hale getirdi. Şu anda 28-30'uncu haftayı konuşmuyoruz. Lig şu an bu durumda" dedi.

FLAŞ İDDİA: ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMA MAÇIDIR

Trabzonspor'un namağlup olmasına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Para Şampiyonlar Ligi'nde. Artık hiçbir takım direkt gitmiyor. Trabzonspor şampiyon olursa ön eleme oynayacak. İkinciliğin başarı sayılmadığı böylesine bir ortamda şampiyonluk yarışına havlu atmak üzeresin. Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maç şampiyonluk yarışında var olma maçıdır" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Trabzonspor
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