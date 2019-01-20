Rıdvan Dilmen'den İstiklal Marşı eleştirisi

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programından Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı: "O kadar geniş ve güçlü bir kadrosu var ki Galatasaray'ın... İlk 11'i koyduğunuz zaman aslında güçlü bir 11 var. Ama kulübeniz iyi olacak. Santrfor arayışları devam ediyor. Alan konuşuluyor. Galatasaray kazanması için ne yapması lazım? Rakibe önde baskı yapması lazım, hataya zorlaması lazım, olgun atak yapıp rakibi sahasına hapsedip pozisyon bulması lazım. Herkes iyi oynadı bugün. Benim bildiğim maçlar 0-0 başlar. Bu maç 1-0 değil 2-0 başladı adeta. Onyekuru ile Belhanda karşısında böyle defans bulamaz bir daha. İz bırakılacak bir skor oldu. Hala konuşulan 8-0'lık Ankaragücü maçı var ya, aynısı olurdu bugün. Benim hayalimdeki büyük takımlarda Belhanda, 10 numaranın yedeği olur. 10 numara Talisca, Hagi, Alex'dir. 8 numara da değil aslında. İSTİKLAL MARŞI ELEŞTİRİSİ

Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle. Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk.

MARCAO'NUN SOL AYAKLI OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Oyuncu transferi yapılmalı Galatasaray'da. Marcao, Maicon, Mariano, Fernando bunlar Güney Amerikalı. Kendi aralarında iyi bir iletişim kuruyorlar. Bunlar önemli futbolda. Avrupalı bir tek Linnes var sanırım. Bir de Asyalı Nagatomo var. Galatasaray bugün hiç zorlanmadı. Marcao ile ilgili sol ayaklı stoper olması büyük avantajdır. Galatasaray'da solaklık problemi vardı. En az 2-3 tane olması lazım takımda. OZAN'IN YERİNDE OLSAM 1 YIL DAHA KALIRDIM

Ozan milli maç oynamamasına ve sözleşmesinde 7.5 milyon Euro satın alma bedeli olmasına rağmen 11 milyon Euro'ya transfer oldu. Ekstra 4 milyon Euro daha fazla para kazandırdı Galatasaray'a. Ama ben olsam bir yıl daha kalırdım Galatasaray'da. Ama kazanacağı 10 kat daha fazladır şu an. Galatasaray'dan aylık ne olduğunu bilmiyorum ama o kadar kazanır. Teknik direktör gitmesini istememiştir. Hocanın Ozan'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynatması oyuncunun de önünü açtı. Hemen oynayacak diye garanti veremem. Daha çok gelişmesi lazım Ozan'ın. Stuttgart'ta düşme potasında kendi liginde. İnşallah yanılırız ama. Çokça iyi yerlere gelir umarım. Avrupa'da artık 11 milyonlar falan düşük rakamlar. Artık savunma oyuncularının da önemi artınca hücum futbolcuları kadar bonservis fiyatları olmaya başladı. Ancak Türkiye'de kime 11 verseler hepsi düşünmeden satardı. Babel gibi bir değer bile 2 milyona satıldı.

ONYEKURU GELİŞİME AÇIK BİR OYUNCU

Fenerbahçe, Aatif'i verdi. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Bonservisiyle falan gitmedi. Sözleşmesi zaten sezonu bittiği için doğal olarak serbest kalıyor. Onyekuru gol vuruşunu geliştiren bir oyuncu. Onyekuru net vurmaya başladı artık. Onyekuru gelişime açık ve çabuk bir oyuncu. Geniş alan oyuncusu ama olgunluk döneminde değil daha. Futbolda şans yoktur. Çalışırsan eğer ödül vardır. Demek ki Onyekuru çalışıyor. Onyekuru sağ tarafta rahat edemez. Oradan sadece orta açabilir. Rodrigues de sağ tarafta rahat olmazdı. Rodrigues, ilk başlarda kötü vuruyordu. Sonradan düzeltti kendini. Onyekuru da geliştiriyor vuruşunu. Ancak kendini yükseltmesin. Karşısında İlhan Parlak vardı. Bir daha da öyle bulamaz. GALATASARAY FORVET ALMAK ZORUNDA

Galatasaray forvet almak zorunda. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam 4 oyuncu alırım. Çünkü çok maçı var önünde. Kulübesinde genç oyuncular ama taşıyacak durumda değiller. Bir de Başakşehir'in kadrosuna bak. Costa'yı sattılar hemen Serdar'ı aldılar. Galatasaray, 4-5 gün içinde Alan veya Gomis standardında bir forvet getirdi diyelim. Bu kadro kötü mü? Kötü diyebilir misiniz bu kadroya? Şu takımda Gomis olsa şampiyonluğun adayı denir. Galatasaray'ın sadece 16 maçı değil, bir sürü maçı kaldı. Belhanda cezalı duruma düştü şimdi. Kadronun geniş olması lazım.