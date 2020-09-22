Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumu

Türkiye'de kim olsa santrforda Frey'i oynatacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Teknik olarak da hatalıydı takımı da iyi görmedim. Bu transferlerle ilgili soru işareti doğdu kafamda. İnşallah yanılırım." dedi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çok farklı bir ortam olacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ben seyircili olsa yüzde 60-70 Galatasaray derdim ama seyircisiz olduğu için ortada geçecektir. Bugünkü Fenerbahçe ölçü değil" dedi.
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