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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumu

Türkiye'de kim olsa santrforda Frey'i oynatacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Teknik olarak da hatalıydı takımı da iyi görmedim. Bu transferlerle ilgili soru işareti doğdu kafamda. İnşallah yanılırım." dedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çok farklı bir ortam olacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ben seyircili olsa yüzde 60-70 Galatasaray derdim ama seyircisiz olduğu için ortada geçecektir. Bugünkü Fenerbahçe ölçü değil" dedi.

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