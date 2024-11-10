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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı hakem açıklaması! ''O pozisyonda kafa gitti...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 18:49
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Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, hakem Halil Umut Meler'in performansına yönelik eleştirilerde bulundu. Ünlü yorumcu Dilmen, 2 tane penaltı verdiğin için kafasının gittiğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı hakem açıklaması! ''O pozisyonda kafa gitti...''

Galatasaray, Avrupa dönüşü Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Samsunspor ile sahasında karşılaştı. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı - kırmızılıların 3-2 üstünlüğü ile biten mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendirdi.

''KAFA GİDİK''

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Mücadelede tartışmalı bir penaltı kararına imza atan hakem Halil Umut Meler için Rıdvan Dilmen, ''Sanchez'in pozisyonunda FIFA hakeminin bu penaltıyı vermesi doğru değil. Ama kafa gidik yani. Halil Umut Meler ilk yarıda vermediği penaltıda kaldı.'' dedi.

''DURAKLAMALARDA 1 DAKİKAYI YEMEK İÇİN...''

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Hakem eleştirilerine devam eden Dilmen, ''Riva'dan arkadaşın biri durup dururken karıştı. Ben teması görüyorum ama kontrolsüz bir giriş yok. 3-2 oldu maç sonra hakem "Ben ne yapacağım." dedi. Penaltı olduğunda dakika 92 ve 7 dakika uzattı. Ondan sonra Samsunsporlu oyuncuya bir sarı kart verdi onu 1 dakikayı yemek için verdi. 2 tane penaltı verdi diye orada kafa gitti.'' ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen Halil Umut Meler galatasaray
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