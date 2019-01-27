Rıdvan Dilmen'den Göztepe - Galatasaray maçı yorumu

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları... "Hakem Bülent Yıldırım'ı çok beğendim. Çünkü Galatasaray atağa çıkarken 2 kere avantaj sağladı oyuncuya. Göztepe'nin kazandığı penaltı bence penaltı. VAR'a da uydu. Futbolu oynatmaya çalıştı. Yardımcılarda çok iyi yönetti. Bir kere tabelayı değiştirdi. Ne teknik adamları ne oyuncuları çok eleştiremeyiz bu maçta. Berbat bir saha zemini vardı. Fırtına, yağmur devam edince ancak bu kadar olur. Zeminin azizliğine uğrağan Galatasaray olmasına rağmen 1-0 kazanmayı başardı. Bu zemin bilardo. Göztepe genelde ortalarla ve savunma arkasına atılan toplarla değil de karambolle etkili olmaya çalıştı. Göztepe kendi evine Fenerbahçe'yi yendi böyle oynamadı, Beşiktaş'ı yendi böyle oynamadı. Sinan'ın da ne kadar değerli oyuncu olduğu da ortada. Bu demek değildirdir ki transfer yapmayacak, yapacak. Rakibi Başakşehir'in ciddi bir kadrosu var. Marcao faydalı oyuncu. Mariano ise sahanı en iyi oyuncusuydu. Bence de Galatasaray'ın en iyisi oyuncusu. Zemin öyle bir zemin ki biz hangi oyuncuya ne diyebiliriz? Halil'i geç aldı hoca. Yasin girerken de biraz demoralize oldu Halil sanırım. Göztepe kazanabilmek için her şeyi yaptı. Direkten dönen toplar, kaçan penaltı. Başakşehir'i zorlayacak takım Beşiktaş'ın dışında bence Galatasaray. Malatya ve Trabzon da zorlayamaz. En yakın Galatasaray gibi görünüyor. Bir kere coşkulu oynuyorlar. Daha arzulu başladılar ikinci yarıya.

Takımın coşkusu, arzusu ve kazanma isteği önemli. Şu an viraja dar girdi. Yönetim 4-5 tane alternatifi vardır ve bir tane santrfor mutlaka alacaktırlar. Alan transferi sanırım son anda bozulmuş. Zor maçları var önlerinde. Kolay değildir çünkü Benfica ile oynamak. Bu bakımdan inanılmaz bir 3 puan aldılar. Şartlara bakarsak çok önemli. Belki de Fatih Terim maçtan sonra bu şartlarda alınan 3 puan çok değerli diyecektir. Kemal Özdeş ise gitti 2 puan diyecekken gitti 3 puan diyecektir. Belhanda'ya hiç uymayan bir zemindi. Belhanda bugünkü şartlarda ne Halil ne Serdar ne de Onyekuru için uygun zemin yoktu. İki takımda zemine göre oynamaya çalıştı. Göztepe, Galatasaray'a korkunç bir üstünlük sağladı. Ben öyle beklemiyordum. Bugünkü şartlarda 'ben varım' dedi Galatasaray. Çok önemli bir galibiyettir. Santrforun gelmemiş, forvetin hala gol atıyor. Rodrigues ve Serdar Aziz kaybına rağmen kazandı. 3 gün önce gelen Semih bugün oynadı. Nagatomo ve Belhanda önümüzdeki haftalarda takıma katılacak ama sağ önde hareketli bir oyuncuya ihtiyaç var. Sert maçları var çünkü önlerinde.

Fatih Terim kariyeri boyunca bir sürü maç oynamıştır. 10 tane önemli maç varsa bir tanesi bu maçtır. Şartlar, ortam ve rüya gibi 3 puan. Maçtan sonra takım halinde birlikte Galatasaray taraftarına gitmesi de normaldir. Transfer kolay olmuyor artık. Çünkü hazırlıklı değiliz. Demba Ba'yı dün almadı Başakşehir takımı mesela. Uzun zamandır izleyipte almışlardır. Costa gitti hemen yerine aldılar bir oyuncu. Çok doğru dengeliyorlar bunu. Trabzon mesela. Güzelim gençler var ama etrafını dolduramıyorsun. Milan'a ödeyemedi parayı. Alan bence sürpriz Türkiye için. Sadece CV'sine bakıp yorum yapabiliriz. Tıpkı Marcao gibi. Ama iyi izlemişler demek ki faydalı olacak çünkü. Oyuncuların da Portekizce, İspanyolca bilmesi bu bakımdan da önemli. Muslera büyük kurtarışlar yapmadı bugün. Ama Galatasaray'da 8. yılını dolduruyor, 2 yıl daha kontratı var. Muslera gibi oyuncuların kariyeri bittiği zamanda ödüllendirilmesi lazım. Hiç problemsiz 8 yıl geçirdi. Bakanlığın, federasyonun bu tür değerlere bir ödül vermesi lazım. Gerçekten de Türkiye temsilcisi gibi olmalı. Böyle bir değer var, örnek bir değer.