Rıdvan Dilmen'den Göztepe - Galatasaray maçı yorumu

Marcao faydalı oyuncu. Mariano ise sahanı en iyi oyuncusuydu. Bence de Galatasaray'ın en iyisi oyuncusu. Zemin öyle bir zemin ki biz hangi oyuncuya ne diyebiliriz? Halil'i geç aldı hoca. Yasin girerken de biraz demoralize oldu Halil sanırım. Göztepe kazanabilmek için her şeyi yaptı. Direkten dönen toplar, kaçan penaltı. Başakşehir'i zorlayacak takım Beşiktaş'ın dışında bence Galatasaray. Malatya ve Trabzon da zorlayamaz. En yakın Galatasaray gibi görünüyor. Bir kere coşkulu oynuyorlar. Daha arzulu başladılar ikinci yarıya.

Takımın coşkusu, arzusu ve kazanma isteği önemli. Şu an viraja dar girdi. Yönetim 4-5 tane alternatifi vardır ve bir tane santrfor mutlaka alacaktırlar. Alan transferi sanırım son anda bozulmuş. Zor maçları var önlerinde. Kolay değildir çünkü Benfica ile oynamak. Bu bakımdan inanılmaz bir 3 puan aldılar. Şartlara bakarsak çok önemli. Belki de Fatih Terim maçtan sonra bu şartlarda alınan 3 puan çok değerli diyecektir. Kemal Özdeş ise gitti 2 puan diyecekken gitti 3 puan diyecektir.

Göztepe, Türkiye'nin en renkli camialarından bir tanesidir. Olağanüstü başarılarının bu nesil görmemiştir. Bir kültürü vardır. Çok kötü bir serüvenden sonra Mehmet başkan alınca kulübü önemli bir kulüp haline getirdi. Böylesine kültür seviyesi yüksek bir kulübün hocaları sürekli hoca değişiyor ama kalıcı olması lazım. Şu andaki sıkıntı bu Göztepe'de. Umarım Kemal hoca için bu geçerli olmaz. Feghouli dışında Onyekuru ve Sinan da ya geçerler ya kaybedeler. Savaşarak, gömülerekte bunu yapabilmek bir hünerdir. 12-13 kornere karşı gol yemiyorsan ve hala Muslera'da çizgiden çıkmıyor ve ona rağmen gol yemeden kazanmak çok önemlidir. Kendi kariyeri ve lig açısından 10 tane değerli maçı varsa hocanın bir maçı bu maçtır.

Semih Kaya taktik olarak ikinci yarı oyuna girdi. Fatih Terim elinde olsa kendi de girecek. Linnes de iyi bir profesyonel şimdilik idare ediyor. Hocanın istediği bir sol bek değil ama. İyi bir de santrfor da almaları lazım. Şu an Sinan'ı da kazanıyorsunuz. Gol ortalaması da yüksek. Eren Derdiyok tam olarak koptu. Şu an antrenmanlara çıkmıyor. Serdar şu an döndü mü? 'Döneceğim' dedi ama... Gönül isterdi ki tekrar takıma dönsün. Ne olduğunu bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Fatih Terim'in birinci stoperi Serdar Aziz'di. Dost olmayabilirsin ama sonuçta düşman olmayacaksın. Serdar Aziz nerede oynarsa oynasın. Bu oyuncular çok sıkıntı yaratmadıysa oynamasında fayda var. Bak Serdar Gürler oynamak istedi, geri geldi. Oyuncuların oynaması lazım."