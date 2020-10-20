Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Dilmen, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşanan ve Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon ile ilgili, "Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, top Saracchi'nin diğer eline çarpsa penaltıydı. Bence doğru karar verdi VAR'daki hakemler, ben penaltı vermem bu pozisyona" dedi.
Sarı kırmızılıların verilmeyen ikinci golündeki pozisyonu da yorumlayan Dilmen, "İki tane pozisyon söyleyeceğim. Birincisi Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında kazandığı penaltı. İkincisi bugün Babel'in eline çarpması nedeniyle verilmeyen gol. Onlar tırnak penaltısı. Ben futbola başlarsan tırnaklarımı kökünden keserim. Asla uzatmam. Çünkü top çarpınca yönü ve şiddeti değişmiyor. Top devamlı oyuncuların tırnaklarına parmak uçlarına çarpıyor. Benim önerim futbolcuların manikür yaptırması. Tırnak iptali o ve tırnak penaltısı oluyor" ifadelerini kullandı.
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