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Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını körükleyecek Pereira yorumu

30.11.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Dilmen, "Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir." dedi.

Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını körükleyecek Pereira yorumu

Fenerbahçe'nin Göztepe'yle 1-1 berabere kaldığı maçı Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösteren ünlü yorumcu, Portekizli hocanın sarı-lacivertli takımda hocalık yapamayacağını savundu.

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET EDEN BİR ADAM OLSA İRFAN'I ÇIKARIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz" dedi.


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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