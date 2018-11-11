Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay açıklama: Büyük takım değil

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

1 / 19 "Galatasaray büyük bir travma geçiriyor. Şimdi ev sahibinden başlayacak olursak. Kayserispor'da ciddi eksikler var ve Fenerbahçe maçından sonra sade ve sadece 1 galibiyet aldılar.

2 / 19 O gün Fenerbahçe maçını kazandıklarında, “İşini Fenerbahçe mi kolaylaştırdı?” diye bir soru oluşmuştu. Çok koşulan maç zannetmiştik. Erken konuşmamak gerekiyormuş.

3 / 19 Aldatıcı olmuştu ve o aldanmayla hala devam ediyor. Eksiklerin var mı? Var.

4 / 19 Tabii ki büyük takımlar kadar kadroları zengin değildir ama Galatasaray, sadece kadro zafiyetinin ötesi ciddi bir psikolojik bir problem yaşıyor.

5 / 19 Oyunun son bölümünde 3-5-2'nin sağındaki orta açıp, sol tarafındaki gol atıyorsa, Galatasaray ve Fatih Terim işini yapmış demektir.

6 / 19 Gelişen oyunda oyuncuların daha fazla isteğiyle organizasyonun da iyi olduğu ve Muslera'nın da çıkardığı toplar var. Şu an liderin 4 puan gerisinde ve liderle oynamamış durumda.

7 / 19 Hem oyuncu, hem fizik, hem cezalı hem de mental yorgunluğa rağmen hocanın da üstten izlemesi işe yaradı. Kenarda olmak önemli ama üstten görmek daha iyi.

8 / 19 En değerli şey de Feghouli'dir. Bu fırsat pek gelmedi bu yıl. Kilo problemi vardı, sakatlık problemi vardı. Muhtemelen antrenmanını beğenmiyordu. Feghouli iyi futbolcu.

9 / 19 Feghouli hocaya bugün, "Ben buradayım" dedi. Bence en büyük kazançlardan biri oldu. Bu kadar yorgunlukta kazanılıp dönülmesi...

10 / 19 Bugün kazanmak zorunda olduğunu bilen takımı ile başbaşa kalan bir teknik direktör vardı.

11 / 19 Bu gece teknik direktörü elinde kalan kadroyu kazandı. Oyuncuları kazandı. Mevcut eldeki durumdan kazandı. Bu teknik direktör başarısıdır.

12 / 19 Galatasaray takımı da "Biz de şampiyonluk yarışında varız" dedi. Feghouli de "Ben biraz daha çalışayım, kendime iyi bakayım, adelem gitmesin" demiştir kendine.

13 / 19 Belhanda da bugün kötü oynadı ama Feghouli iyiydi. Onyekuru'nun ise beklenen golü ilk golü değil, ikinci golü.

14 / 19 Onyekuru, gol attığı pozisyonda kartı olan oyuncunun yanına gitti omuzunu attı golü attı. Rakibi dokunamadı.

15 / 19 Bu sistemin, taktiğin ve anlayışın burada her şey uygun şekilde gittiğinin göstergesidir. Mariano'nun ortası Ömer'in attığı gol ise bu sistemin kremasıdır.

16 / 19 Galatasaray'ın şampiyonluğa oynaması doğaldır. Günlük başarılarla götürmemek lazım. Bir sürü dolu dolu hafta var önümüzde daha.

17 / 19 İyi takım, büyük takım, büyük kulüp. Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil ama büyük kulüp.

18 / 19 Şu andaki mevcut takım için söylüyorum bunu. Bu rakip için de aynı şey. Rakibin bakışı sonuçta.