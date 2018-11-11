Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay açıklama: Büyük takım değil

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...
Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu
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"Galatasaray büyük bir travma geçiriyor. Şimdi ev sahibinden başlayacak olursak. Kayserispor'da ciddi eksikler var ve Fenerbahçe maçından sonra sade ve sadece 1 galibiyet aldılar.
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O gün Fenerbahçe maçını kazandıklarında, “İşini Fenerbahçe mi kolaylaştırdı?” diye bir soru oluşmuştu. Çok koşulan maç zannetmiştik. Erken konuşmamak gerekiyormuş.
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Aldatıcı olmuştu ve o aldanmayla hala devam ediyor. Eksiklerin var mı? Var.
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Tabii ki büyük takımlar kadar kadroları zengin değildir ama Galatasaray, sadece kadro zafiyetinin ötesi ciddi bir psikolojik bir problem yaşıyor.
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Oyunun son bölümünde 3-5-2'nin sağındaki orta açıp, sol tarafındaki gol atıyorsa, Galatasaray ve Fatih Terim işini yapmış demektir.
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Gelişen oyunda oyuncuların daha fazla isteğiyle organizasyonun da iyi olduğu ve Muslera'nın da çıkardığı toplar var. Şu an liderin 4 puan gerisinde ve liderle oynamamış durumda.
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Hem oyuncu, hem fizik, hem cezalı hem de mental yorgunluğa rağmen hocanın da üstten izlemesi işe yaradı. Kenarda olmak önemli ama üstten görmek daha iyi.
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En değerli şey de Feghouli'dir. Bu fırsat pek gelmedi bu yıl. Kilo problemi vardı, sakatlık problemi vardı. Muhtemelen antrenmanını beğenmiyordu. Feghouli iyi futbolcu.
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Feghouli hocaya bugün, "Ben buradayım" dedi. Bence en büyük kazançlardan biri oldu. Bu kadar yorgunlukta kazanılıp dönülmesi...
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Bugün kazanmak zorunda olduğunu bilen takımı ile başbaşa kalan bir teknik direktör vardı.
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Bu gece teknik direktörü elinde kalan kadroyu kazandı. Oyuncuları kazandı. Mevcut eldeki durumdan kazandı. Bu teknik direktör başarısıdır.
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Galatasaray takımı da "Biz de şampiyonluk yarışında varız" dedi. Feghouli de "Ben biraz daha çalışayım, kendime iyi bakayım, adelem gitmesin" demiştir kendine.
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Belhanda da bugün kötü oynadı ama Feghouli iyiydi. Onyekuru'nun ise beklenen golü ilk golü değil, ikinci golü.
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Onyekuru, gol attığı pozisyonda kartı olan oyuncunun yanına gitti omuzunu attı golü attı. Rakibi dokunamadı.
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Bu sistemin, taktiğin ve anlayışın burada her şey uygun şekilde gittiğinin göstergesidir. Mariano'nun ortası Ömer'in attığı gol ise bu sistemin kremasıdır.
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Galatasaray'ın şampiyonluğa oynaması doğaldır. Günlük başarılarla götürmemek lazım. Bir sürü dolu dolu hafta var önümüzde daha.
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İyi takım, büyük takım, büyük kulüp. Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil ama büyük kulüp.
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Şu andaki mevcut takım için söylüyorum bunu. Bu rakip için de aynı şey. Rakibin bakışı sonuçta.
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Eren Derdiyok'a gelince; Isınırken veya oyun içerisinde tedirgin ediyor. Galatasaray standartlarında bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yedek oyuncu olabilir. Ama işini yapıyor."
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