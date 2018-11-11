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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay açıklama: Büyük takım değil

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.11.2018 08:22 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen'in Galatasaray için kullandığı "büyük takım değil" sözü dikkat çekti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

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"Galatasaray büyük bir travma geçiriyor. Şimdi ev sahibinden başlayacak olursak. Kayserispor'da ciddi eksikler var ve Fenerbahçe maçından sonra sade ve sadece 1 galibiyet aldılar.

"Galatasaray büyük bir travma geçiriyor. Şimdi ev sahibinden başlayacak olursak. Kayserispor'da ciddi eksikler var ve Fenerbahçe maçından sonra sade ve sadece 1 galibiyet aldılar.
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O gün Fenerbahçe maçını kazandıklarında, “İşini Fenerbahçe mi kolaylaştırdı?” diye bir soru oluşmuştu. Çok koşulan maç zannetmiştik. Erken konuşmamak gerekiyormuş.

O gün Fenerbahçe maçını kazandıklarında, “İşini Fenerbahçe mi kolaylaştırdı?” diye bir soru oluşmuştu. Çok koşulan maç zannetmiştik. Erken konuşmamak gerekiyormuş.
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Aldatıcı olmuştu ve o aldanmayla hala devam ediyor. Eksiklerin var mı? Var.

Aldatıcı olmuştu ve o aldanmayla hala devam ediyor. Eksiklerin var mı? Var.
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Tabii ki büyük takımlar kadar kadroları zengin değildir ama Galatasaray, sadece kadro zafiyetinin ötesi ciddi bir psikolojik bir problem yaşıyor.

Tabii ki büyük takımlar kadar kadroları zengin değildir ama Galatasaray, sadece kadro zafiyetinin ötesi ciddi bir psikolojik bir problem yaşıyor.
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Oyunun son bölümünde 3-5-2'nin sağındaki orta açıp, sol tarafındaki gol atıyorsa, Galatasaray ve Fatih Terim işini yapmış demektir.

Oyunun son bölümünde 3-5-2'nin sağındaki orta açıp, sol tarafındaki gol atıyorsa, Galatasaray ve Fatih Terim işini yapmış demektir.
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Gelişen oyunda oyuncuların daha fazla isteğiyle organizasyonun da iyi olduğu ve Muslera'nın da çıkardığı toplar var. Şu an liderin 4 puan gerisinde ve liderle oynamamış durumda.

Gelişen oyunda oyuncuların daha fazla isteğiyle organizasyonun da iyi olduğu ve Muslera'nın da çıkardığı toplar var. Şu an liderin 4 puan gerisinde ve liderle oynamamış durumda.
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Hem oyuncu, hem fizik, hem cezalı hem de mental yorgunluğa rağmen hocanın da üstten izlemesi işe yaradı. Kenarda olmak önemli ama üstten görmek daha iyi.

Hem oyuncu, hem fizik, hem cezalı hem de mental yorgunluğa rağmen hocanın da üstten izlemesi işe yaradı. Kenarda olmak önemli ama üstten görmek daha iyi.
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En değerli şey de Feghouli'dir. Bu fırsat pek gelmedi bu yıl. Kilo problemi vardı, sakatlık problemi vardı. Muhtemelen antrenmanını beğenmiyordu. Feghouli iyi futbolcu.

En değerli şey de Feghouli'dir. Bu fırsat pek gelmedi bu yıl. Kilo problemi vardı, sakatlık problemi vardı. Muhtemelen antrenmanını beğenmiyordu. Feghouli iyi futbolcu.
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Feghouli hocaya bugün, "Ben buradayım" dedi. Bence en büyük kazançlardan biri oldu. Bu kadar yorgunlukta kazanılıp dönülmesi...

Feghouli hocaya bugün, "Ben buradayım" dedi. Bence en büyük kazançlardan biri oldu. Bu kadar yorgunlukta kazanılıp dönülmesi...
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Bugün kazanmak zorunda olduğunu bilen takımı ile başbaşa kalan bir teknik direktör vardı.

Bugün kazanmak zorunda olduğunu bilen takımı ile başbaşa kalan bir teknik direktör vardı.
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Bu gece teknik direktörü elinde kalan kadroyu kazandı. Oyuncuları kazandı. Mevcut eldeki durumdan kazandı. Bu teknik direktör başarısıdır.

Bu gece teknik direktörü elinde kalan kadroyu kazandı. Oyuncuları kazandı. Mevcut eldeki durumdan kazandı. Bu teknik direktör başarısıdır.
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Galatasaray takımı da "Biz de şampiyonluk yarışında varız" dedi. Feghouli de "Ben biraz daha çalışayım, kendime iyi bakayım, adelem gitmesin" demiştir kendine.

Galatasaray takımı da "Biz de şampiyonluk yarışında varız" dedi. Feghouli de "Ben biraz daha çalışayım, kendime iyi bakayım, adelem gitmesin" demiştir kendine.
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Belhanda da bugün kötü oynadı ama Feghouli iyiydi. Onyekuru'nun ise beklenen golü ilk golü değil, ikinci golü.

Belhanda da bugün kötü oynadı ama Feghouli iyiydi. Onyekuru'nun ise beklenen golü ilk golü değil, ikinci golü.
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Onyekuru, gol attığı pozisyonda kartı olan oyuncunun yanına gitti omuzunu attı golü attı. Rakibi dokunamadı.

Onyekuru, gol attığı pozisyonda kartı olan oyuncunun yanına gitti omuzunu attı golü attı. Rakibi dokunamadı.
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Bu sistemin, taktiğin ve anlayışın burada her şey uygun şekilde gittiğinin göstergesidir. Mariano'nun ortası Ömer'in attığı gol ise bu sistemin kremasıdır.

Bu sistemin, taktiğin ve anlayışın burada her şey uygun şekilde gittiğinin göstergesidir. Mariano'nun ortası Ömer'in attığı gol ise bu sistemin kremasıdır.
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Galatasaray'ın şampiyonluğa oynaması doğaldır. Günlük başarılarla götürmemek lazım. Bir sürü dolu dolu hafta var önümüzde daha.

Galatasaray'ın şampiyonluğa oynaması doğaldır. Günlük başarılarla götürmemek lazım. Bir sürü dolu dolu hafta var önümüzde daha.
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İyi takım, büyük takım, büyük kulüp. Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil ama büyük kulüp.

İyi takım, büyük takım, büyük kulüp. Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil ama büyük kulüp.
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Şu andaki mevcut takım için söylüyorum bunu. Bu rakip için de aynı şey. Rakibin bakışı sonuçta.

Şu andaki mevcut takım için söylüyorum bunu. Bu rakip için de aynı şey. Rakibin bakışı sonuçta.
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Eren Derdiyok'a gelince; Isınırken veya oyun içerisinde tedirgin ediyor. Galatasaray standartlarında bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yedek oyuncu olabilir. Ama işini yapıyor."

Eren Derdiyok'a gelince; Isınırken veya oyun içerisinde tedirgin ediyor. Galatasaray standartlarında bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yedek oyuncu olabilir. Ama işini yapıyor."
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