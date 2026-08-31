Rıdvan Dilmen'den maç sonu çarpıcı iddia! Fenerbahçeliler çok sevinecek

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk olduğu Samsunspor deplasmanından 2-0'lık net bir galibiyet döndü. Karşılaşmanın ardından futbol adamı Rıdvan Dilmen, TV ekranlarında sarı-lacivertli ekibin performansını ve öne çıkan isimleri analiz etti.

"KUSURSUZ OYNAYAN BİR FENERBAHÇE VARDI"

Fenerbahçe'nin yoğun maç takvimine rağmen sahaya koyduğu temposuna dikkat çeken Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışındaki kilit noktayı şu sözlerle vurguladı:

"Fenerbahçe, 7 günde 3. maçına çıktı ve bu süreçte 8 gol attı. Bu maçların ikisi deplasmandaydı. Bugün sahada kusursuz oynayan bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe öyle bir başladı ki rakibinde direnç bırakmadı. Topu çok hızlı kazandılar, bu durum şampiyonluk yarışı için en önemli sırdır. Fenerbahçe bugün fazlasıyla hak ettiği, tek kale oynadığı bir maçı kazandı."

ARCHIE BROWN'A ÖZEL PARANTEZ

Sarı-lacivertli ekibin İngiliz sol beki Archie Brown'ın performansına ayrı bir paragraf açan tecrübeli yorumcu, 24 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında iddialı ifadeler kullandı:

"Archie Brown’a ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Fenerbahçe’de çok yüksek ücretlerle yurt dışına gidebilecek bir oyuncu. Tabii ki son paslarda hala problemleri var ancak atletizmi çok üst seviyede ve gol de atıyor. İleride yüksek paralarla Avrupa’ya transfer yapacağını düşünüyorum."

GENT'TEN 8 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Archie Brown, güncel verilerde 12 milyon Euro piyasa değerine sahip. İngiliz savunmacının sarı-lacivertli kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.