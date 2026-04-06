Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk tahmini! Derbi biter bitmez duyurdu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kadıköy’deki derbi sonrası şampiyonluk yarışının haritasını yeniden çizdi! Fenerbahçe’nin son dakika penaltısıyla gelen galibiyetini "sezonun nefesi" olarak niteleyen Dilmen, Beşiktaş’ın performansını eleştirirken Galatasaray için dev bir iddiada bulundu: "Eğer Galatasaray, Göztepe deplasmanını geçerse %70 şampiyon olur!" İşte Dilmen’in çok konuşulacak o analizleri...

Burak Kavuncu

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı devirdiği derbiyi ve şampiyonluk yarışındaki son durumu çarpıcı ifadelerle analiz etti. Derbinin kırılma anlarına ve hakem kararlarına değinen ünlü yorumcu, şampiyonluk yüzdelerini de güncelleyerek Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak tahminlerde bulundu.

"1-1 BİTSE CHERIF MANŞETLERDEYDİ"

"Bu maç garip bir maç oldu. Bu kadar net pozisyonları bir derbide zor görürüz. Karşı karşıya pozisyonlar oldu. Eğer maç berabere bitseydi Sidiki Cherif manşetlerdeydi şimdi. İki tane karşı karşıya kaçırdı.

Bu maçta 5-6 tane Fenerbahçe'nin adına Beşiktaş'ın adına ise 1-2 tane net pozisyon vardı."

"F.BAHÇE MAÇLARINI 88'DEN SONRA İZLEYİN"

"Fenerbahçe bir penaltıyla maçı kazandı. Tedesco, Samsunspor maçının ardından 'son dakikada gelen gol bizi canlandıracak' demişti. Yine öyle bir gol geldi. Fenerbahçe'nin maçlarını 88. dakikadan sonra izleyin. Daha hareketli oluyor."

"BEŞİKTAŞ BEKLEDİĞİMİN ÇOK ALTINDAYDI"

"Beşiktaş benim beklediğimin çok altındaydı bugün. Ancak Beşiktaş 3-4 iyi transferle seneye şampiyonluk yarışında olur. İptal edilen golde ofsayt kararı doğruydu ama Beşiktaş savunmasının orada da hatası vardı"

"G.SARAY KAZANIRSA %70 ŞAMPİYON"

"Galatasaray kazanırsa yüzde 70 Galatasaray şampiyon olur, eğer kazanırsa. Zor bir maç oynuyor (Göztepe) ben kaybedeceğini düşünmüyorum."

"F.BAHÇE 2 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANIR"

"Ben, Fenerbahçe'nin 2 maç üst üste kazanacağını düşünüyorum. Rize maçı çok zor geçer onu söyleyeyim. Kayseri'yi yener.... Göztepe'yi geçerse Galatasaray, yüzde 70 şampiyon olur."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ne %70 i,%200😅
Göztepe ye takılsa bile, Fenerbahçe de berabere kalır,standart olan bir şey, global de Galatasaray olmuyor olamazsa ama bizim TFF'e ile yola her şekilde devam ediyorlar.
Hakemler hakemler
@donerci75 sen maçları izliyor musun
@baris_1993_jbmjo izliyoruz beşiktaşa ofsayttan gol attınız sen izlemiyorsun galiba
