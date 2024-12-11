Rıdvan Dilmen'den olay sözler: "Mourinho'nun favorisi kazandı! City ile oynar gibi..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6.haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

"MOURINHO'NUN FAVORİSİ KAZANDI"

Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesi yaptığı açıklamaları eleştiren Rıdvan Dilmen, "Ben daha farklı değişiklikler bekliyordum. Bence Jose Mourinho'nun favorisi kazandı. Benim değil, sizin de değil, bence Fenerbahçelilerin de değil. Belki iddialı oldu ama Mourinho'nun maç öncesi basın toplantısını dinlediğim zaman Fenerbahçe'nin değil de sıradan bir takımın mı teknik direktörü acaba dedim." ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER CITY İLE OYNAR GİBİ KONUŞTU"

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, "Ben de görüyorum 11 maçtır kaybetmediğini, ben de görüyorum iki hafta önce Real Madrid'i 2-1 yendiğini ben de biliyorum organizasyonun bir takımı olduğunu ama City ile oynar gibi konuştu. Mourinho yani bir liderin açıklamaları herhangi birinin demecinden bahsetmiyorum enerjisi, mesajları sizin takımınızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir." dedi.