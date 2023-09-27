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Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia! Süper Lig'in formatı değişiyor mu?

27.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de oynanan İstanbulspor-Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bu ligin play-off, play-out oynatmaktan başka çaresi yok." dedi. Dört büyük takımla diğer kulüpler arasındaki makasın çok açıldığını ifade eden Dilmen, önümüzdeki sezonlarda bu sisteme geçilebileceğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen'in iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. Galatasaray'ın İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Dilmen'in sözleri tartışma yarattı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"BU LİGİN PLAY-OFF, PLAY-OUT OYNATMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

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"Bu ligin play-off, play-out oynatmaktan başka çaresi yok. Yüzde 90 daha doğru görüyorum bu çözümü. Geçen sezonlarda da öyleydi, bu sezon daha çok öyle olacak."

"BU MAÇLARA PARA HARCAMAK İSTEMEYEBİLİR"

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"Seyirciler kaçıyor, bugünkü tip maçlara para vermek istemiyorlar. 3-4 yıl geçici olarak bu yapılabilir çünkü siklet farkları çok doğdu. Taraftar yılda 2-3 derbi izleyeceğim diye bu maçlara para harcamak istemeyebilir"

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