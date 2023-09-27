Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia! Süper Lig'in formatı değişiyor mu?

Rıdvan Dilmen'in iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. Galatasaray'ın İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Dilmen'in sözleri tartışma yarattı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"BU LİGİN PLAY-OFF, PLAY-OUT OYNATMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

"Bu ligin play-off, play-out oynatmaktan başka çaresi yok. Yüzde 90 daha doğru görüyorum bu çözümü. Geçen sezonlarda da öyleydi, bu sezon daha çok öyle olacak."

"BU MAÇLARA PARA HARCAMAK İSTEMEYEBİLİR"

"Seyirciler kaçıyor, bugünkü tip maçlara para vermek istemiyorlar. 3-4 yıl geçici olarak bu yapılabilir çünkü siklet farkları çok doğdu. Taraftar yılda 2-3 derbi izleyeceğim diye bu maçlara para harcamak istemeyebilir"

