Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia! Süper Lig'in formatı değişiyor mu?

Rıdvan Dilmen'in iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. Galatasaray'ın İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Dilmen'in sözleri tartışma yarattı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...
"Bu ligin play-off, play-out oynatmaktan başka çaresi yok. Yüzde 90 daha doğru görüyorum bu çözümü. Geçen sezonlarda da öyleydi, bu sezon daha çok öyle olacak."
"Seyirciler kaçıyor, bugünkü tip maçlara para vermek istemiyorlar. 3-4 yıl geçici olarak bu yapılabilir çünkü siklet farkları çok doğdu. Taraftar yılda 2-3 derbi izleyeceğim diye bu maçlara para harcamak istemeyebilir"