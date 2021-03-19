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Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

19.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisini takip edenlerden helallik istemişti. Eski hakem, şimdilerin futbol yorumcusu Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

Beyaz Futbol adlı programda konuşan Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dediğini iddia etmişti.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunmuştu. Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı. Usta yorumcunun bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.

RIDVAN DİLMEN DE BIRAKMIŞTI

Geçtiğimi günlerde usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'de NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programdan ayrıldığını açıklamıştı.


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Rıdvan Dilmen Ahmet Çakar
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