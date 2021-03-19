Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

Beyaz Futbol adlı programda konuşan Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dediğini iddia etmişti.
Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunmuştu. Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı. Usta yorumcunun bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.
Geçtiğimi günlerde usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'de NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programdan ayrıldığını açıklamıştı.
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