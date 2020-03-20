Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off önerisi

Liglerin ertelenmesiyle ilgili kararı NTV’de yorumlayan Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüştüğünü söyledi. Dilmen, liglerin ertelenmesiyle ilgili, "Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltımış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım" dedi.
"Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Fakat enteresandır, dün Nihat beyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin yüzde 30’u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig’de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara’ya gidilmiş. 27 Haziran’ı da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan’da başlayacak dendi 30’una atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemiz de atlatır. Yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltımış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım. Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor."
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