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Rıdvan Dilmen'den 'TFF Başkanlığı'na aday olacak' iddialarına net yanıt! Sosyal medya hesabından açıkladı

01.06.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen için son günlerde 'TFF Başkanlığı'na aday olacak' şeklinde iddialar ortaya atılırken, Dilmen'den konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den 'TFF Başkanlığı'na aday olacak' iddialarına net yanıt! Sosyal medya hesabından açıkladı

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala uzun süredir TFF Başkanlığı'na aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılan Rıdvan Dilmen'den konuyla alakalı bir açıklama geldi.

"GERÇEK DIŞI"

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dilmen, yaptığı paylaşımda son dönemde çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu söylerken, "TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN PAYLAŞIMI:

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"Merhaba arkadaşlar Sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır! Ben, futbolu çocukluğumdan beri OYUN olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere BARIŞ içinde günler dilerim Sağlıklı günler..."

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