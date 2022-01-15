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Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

15.01.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joachim Löw'ün yazın takımın başına geçeceği iddialarını değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol moderatörü Erbatur Ergenekon'un "Sayın Başkan diyebilir ki burada olsa, 'Biz de bu büyük ismi getirmek istiyoruz ama bizim istediğimiz isim yazın geliyor. O yüzden sürecin böyle geçmesi gerekiyor' ifadelerini kullanmasının ardından sinirlenerek, "Löw'e takılmayın! Sevilla falan isterse Fenerbahçe'ye falan gelmez ya! Gelmiyorsa, gelmesin zaten şimdi" dedi.

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerle adı anılan dünyaca ünlü teknik direktör Löw'ün takımın başına yazın geçeceği düşüncesine sinirlenen Dilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"'SÜRECİN BÖYLE GEÇMESİ GEREKİYOR' DİYEBİLİRDİ"

Programın moderatörü Erbatur Ergenekon'un "Sayın Başkan burada olsa, 'Biz de bu büyük ismi getirmek istiyoruz ama bizim istediğimiz isim yazın geliyor. O yüzden sürecin böyle geçmesi gerekiyor' diyebilirdi" ifadelerini kullanmasının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi.

RIDVAN RIDVAN

"FENERBAHÇE'Yİ BEKLEMESİN LÖW"

Ünlü yorumcu yaptığı değerlendirmede, "Löw'e takılmayın! Sevilla falan isterse Fenerbahçe'ye falan gelmez ya! Gelmiyorsa, gelmesin zaten şimdi. Sevgili kardeşim, Löw şimdi her kulübe gidebilir mi? Gidebilir. Fenerbahçe'yi beklemesin Löw, Fenerbahçe de Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" ifadelerini kullandı.

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