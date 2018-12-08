SPOR

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.12.2018 09:00 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal hakkında açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yle anlaşması halinde sözleşmesinde 'Takım ligde ilk 4'e girerse sözleşmesi uzar' maddesinin olabileceğini ve Yanal'ın bunu kabul edeceğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Ersun Yanal'ın Fenerbahçeile görüştüğü iddiaları hakkında konuştu.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Ersun Yanal flörtü hakkında ''Okuduklarımızdan Ersun Yanal ile görüşme olduğu yazılıyor. Süre konusunda anlaşamadılar diyorlar. Fenerbahçe, sen ilk 4'e sok, sezon sonu da devam edersin diyebilir. Ersun hoca da buna hayır demez. Bu seneyi ilk 4'te tamamlarsa sözleşmesi uzar maddesi olabilir.'' diye konuştu.

''YANAL, BALIKLAMA ATLAR...''

Ersun Yanal iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Rıdvan Dilmen, ''Eğer Ersun Yanal ile bir görüşme başladıysa sonuçlanır. Ersun hoca, balıklama atlar. Fenerbahçe bu sonuçta.'' sözlerini kullandı.

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