Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "Sporun Not Defteri" adlı programda gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaptı. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri... Oğuzhan Özyakup'a katılmıyorum, inanılmaz oynamadılar. Maç maç gitmek çok mu doğru bilmiyorum ama genel yapıya bakarsak, uzun yıllardır Milli Takım'da başarımız yok. Lucescu, 25 yılın en kötü teknik direktörü olarak konuşuluyor. Sadece Lucescu ile ilgili de konuşmak doğru olmaz. "SERKAN 1985 DOĞUMLU AMA..." Serkan Kırıntılı geçen sezonun en formda kalecisiyidi. Milli Takım kalesine geçti, Serkan Kırıntılı 16 yaşlarında Adanaspor'da ben teknik direktör iken, dayısı Ahmey Ziya Bey antrenördü. Ailesi kalecidir, Serkan'ın durumu o zamanlar belliydi. Serkan 1985 doğumlu, ilk resmi milli maçını oynadı. Türk Milli Takımı'nın hali bu. Bu çarpıcı bir örnek. Sebebi de güncel yaşıyoruz. "LUCESCU'NUN BAŞARISIZLIĞININ NEDENİ..." Milli Takım'da formda oyuncular oynar ama Milli Takım'da aynı oyuncular oynar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi. Lucescu'nun başarısızlığının en büyük nedeni bu. Her gelen yeni yapılanma peşinde, sıkıldık bundan.

"MİLLİ TAKIM'DA YERLİ OLMALI" Yerli, yabancı ayrımını karşıyım ama 21 tane Dünya Kupası olmuş, çoğunda şampiyon olan ülkelerin teknik adamların hepsi kendi ülkelerinin vatandaşları. Avrupa Şampiyonası'nda bir tane Yunanistan ile Otto Rehhagel, çağdışı futbol oynayarak şampiyon olmuşlar. Bizim Milli Takım'ın başında da yerli biri olmalı. Biz Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile başarılı olduk. Bir de duygusallık olmamalı. Yusuf Yazıcı, maç Trabzon'da diye oynamamalı. Yabancı sınırı ile ilgili de ne dersek boş. Fatih Terim ne diyor, 'Ben yaptım, yerli oyuncu kuralı bu.' Tamam, o zaman bir de fon olacağı belirtildi ama birden bire bu fon yok oldu. Bunlar uygulanmayınca olmuyor. Benim yabancı ile ilgili çözümlerim var. "ORTALAMASI 500 MİLYON EURO" Bu işin başında Ali Dürüst var. Milli Takımlar sorumlusu ve 'Bilmiyoruz, artar mı, eksilir mi' diyor. Tablo bu. Her takım 14 yabancı alırsa, 252 oyuncu yapıyor. Bir de Türk vatandaşlığı olanlar vardı. Aras Özbiliz vardı ama Milli Takım'da oynamıyordu, Veli Kavlak da vardı ama Milli Takım'da oynatamıyorduk. Bu arada Ortalama 1,5 milyon eurodan alsak 500 milyon euro yapar.

F.BAHÇE VE G.SARAY ÖRNEĞİ Kameni, Fenerbahçe'de 15. yabancı oyuncu ama para kazanıyor. Demek ki biz hazır değilmişiz. Bu işlerin düzelmesi lazım. Kulüpler hata yaptı ama kulüpleri de korumalıyız. Ekonomik olarak hazır değildik bu kurala. Şampiyonlar Ligi takımımız Galatasaray, forvet alamadı. Diyelim ki Fatih Hoca'nın kararı doğruydu, Erkan Zengin'i yerli olarak oynatıyordu ama İsveç Milli Takımı'nda görev yapıyordu. Fonla ilgili sorular sordum ama kimse cevap vermedi. Demek ki o kural da doğru çıkmadı ya da uygulanmadı. Yabancıların en yaşlıları bizde, bir kriter yok. "ALMANYA İLE ORTAK DÜZENLEYELİM" Yabancı polemiklerine girmek istemiyorum. UEFA, Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ülkeleri artık zorluyor. 2024 ile ilgili önerim var, Almanya ile biz kaldık. Ya onlar düzenleyecek ya da biz. Bizim şansımız bence yüzde 40, inşallah yanılırım. Almanya da riske girmeyebilir, görüşmeler yapılsa ve Almanya ile birlikte düzenlesek. Açılış ve kapanış maçı kura ile belirlense. İki ülke federasyonu ve bakanlar, bunu görüşebilirler.

"ŞENOL GÜNEŞ, UEFA'DA..." Bu Eylül ayı çok önemli. Şenol Güneş, UEFA'da 24 elit teknik adamlar arasına girdi. Biz bunu göremedik, ufak bir haber olarak yer aldı. Bizler de medyada bunları sahiplenmeliyiz. Muslera, 2024 Avrupa Şampiyonası hakkında bizden çok demeç verdi. "BELHANDA, 3 MAÇTA 5 GOL YAPIŞTIRIR.." Belhanda'nın cezası biter, 3 maçta 5 tane yapıştırır, her şey unutulur. Futbol böyle bir oyun. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye çıkar golünü atar, maçı kazanırlar ne yapacağız? Böyle bir şey bu oyun. Galatasaray'ın transfer gündeminde Falcao ile Niasse varsa, tartışmasız Falcao derim. Ancak bence olma ihtimali yok. Tabii sadece bir tahmin bu. "2,5 MİLYON EUROLUK KALECİ YOK'" Phillip Cocu, kadro kurmakta zorlanacaktır. Her bölgede 3-4 oyuncu var. Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. UEFA listesinde Roberto Soldado yok. Yılda 3 milyon euro kazanan bir oyuncu. Altınordu'dan alınan kaleci Berke ve genç oyuncu Ferdi de kadroda yok. Altyapıdaki kaleci Erten, 2,5 milyon euroya alınan Berke'nin önündeyse, bu transfer soru işareti.