Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Feghouli ile devam etmek istemiyor

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin performansı eleştirilirken, Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı bir açıklamada Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı maaş indirimi yapmadıkları için sert şekilde eleştirmişti. Bu konu uzun süre tartışma yaratmıştı.

Rıdvan Dilmen, Kayserispor maçının ardından Fatih Terim'in Sofiane Feghouli ile devam etmek istemediğini söyledi.

Dilmen, "Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetmiş ama toparlanırlar. Galatasaray ve Fatih Hoca, devre arasına kadar şampiyonluk yarışında kalmak ve Ocak'ta hamle yapmak istiyor. Hoca, Sofiane Feghouli ile yürümek istemiyor. Feghouli da farkında ama maaşına bakıyor." dedi.



