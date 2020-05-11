Rıdvan Dilmen: Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 futbol" programında gündemi değerlendirdi. "KİMSE ONLAR KADAR YÜREKLİ DEĞİL" Sadece oynamak isteyenler konuşmasının altını çizen Rıdvan Dilmen: "Ligimizde kulüpler puan durumununa göre görüş ayrılıklarına düştüler. Aldığım duyumlara göre alt liglerdeki kulüpler, TFF'ye oynamak isteyip, istemediklerini belirtmişler. Ligimizde ise Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman harici kimse konuşmuyor. Kimse onlar kadar yürekli değil. 2 hocamız bugünlerde konuşmak isteyip, konuşamayanların sesi oluyorlar. Burada Rıza Çalımbay'ın durumu daha başka. Çünkü takımı şampiyonluk yolunda. Hatta öyle bir fikstür avantajları var ki, diğer rakiplere göre avantajlı durumdalar. Buna rağmen başlamak için zamanın doğru olmasını bekliyor." "FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMALI" "Salgın sürecinin ne kadar süreceğini ya da nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Ancak daha önce söylediğim gibi bizim bi avantajımız var. Diğer liglerin bizden daha önce oynamaya başlaması bizim için büyük avantaj. Çünkü şu an oynamak istemeyip, çekinen oyuncular oradaki maçları izleyip, rahatlayabilir. Fikirleri değişebilir. Ligin başlatılması için bu yüzden acele etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bırakın futbolcular bu dönemi ailelerinin yanlarında geçirsin. Oynan liglerdeki maçları izlesin. Biz de zamanı gelince mevcut süreç için düşünür ve ona göre plan yaparız. Salgın durumu o zaman da kötü bir durumdaysa sezon kaybetmemek adına farklı senaryolar gerçekleştirilebilir. Mesela playoff tarzı bir sistem. Bizim hocalarımızın istişare yapması lazım. Takım kaptanlarının, teknik dirktörleriyle ve kulüp başkanlarıyla kendi ara görüşmeleri gerekir. Burada alınan kararlar TFF'ye bildirilmeli. Sağlıkçı arkadaşların ve futbolun içinde, bu işi icra edenlerle kişilerin karar vermesi lazım. Ben burada deneyimleri nedeniyle Fatih Terim ve Şenol Güneş'in ellerini taşın altına sokmalı diye düşünüyorum."

"KESİN KARAR İÇİN HENÜZ ERKEN" "Vicdanın öne çıkması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bugün yaşlılar sokağa çıktığında kurallara uygun bir şekilde davrandılar. Süreç içerisinde esnaflarımız, doktorlarımız ve insanlarımız söylenen tebligatlara sadık kalmaya çalıştılar. Peki futbol sektörüne baktığımızda niye bir tek oynamak istemeyen kulüpler ekranda? Herkesin fikri var ancak bazı isimler dışında kimse konuşmuyor. Düşündüklerini illa herkese söylemeleri gerekmiyor. Bize söylemesinler ama artık kendi aralarında konuşsunlar. Milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu milyonların gönül verdiği takımlar var. Şahsi düşüncem şu an kesin bir karar vermek için erken olduğu. Kesin karar için o gün bugün değil." "BU ADAMLAR 3 SİLAHŞÖR GİBİ" Salgın sürecinde tecrübeli isimlerden yararlanılması gerekildiğini söyleyen Dilmen: "5 değişikliğin olabileceği bir sistem geliyor. Zaten maçlar başladığında göreceksiniz koşu mesafelerinde düşüş yaşanacak. Bundesliga yakın bir tarihte başlayacak. Dortmund-Schalke maçı bence kıran kırana oynayacak. Sadece maç seyircisiz oynanacağı için biraz etkilenebilir. Süper Lig ve 1. Lig üzerinden formatlar belirlenmeli. 2. Lig için ise avantajlar, puan farkına göre tablolar düzenlenebilir. Türk hocalar arasında yalnız Hikmet hoca, Yılmaz hoca ve Rıza hoca açık açık ne istediklerini söylüyorlar. Bu adamlar şu an 3 silahşör gibi. Konuşmak isteyenlerin, konuşamadığı bir ortamada bence bu tür tecrübelerden yararlanmalı. Ekipler arasında abilik misyonu yüklenmeli. Futbol şubesine bakan kişiler tecrübeli isimlerle istişare etmeli diye düşünüyorum."

"BU DÖNEMDE HER KONU MASAYA GELİYOR" "Tüm maçlar aynı şehirde oynanması konusu masaya geldi. Yalnız o değil, bu dönemde çoğu konu masaya geldi. Ancak şu an kesin karar almak için erken. Bu kesin kararlar temmuz ayının sonuna kadar ötelenmeli. Eğer o zaman da bu durumlar devam ediyorsa playoff sistemi ve aynı şehirde maçların oynanması gündeme daha sık bir şekilde gelebilir." "TFF'NİN YAPAMADIĞINI YAPTI" TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu hakkında konuşan usta yorumcu: "Ben her zaman söylerim: Sporcular, bu oyunları oynamış kişiler yönetim kadrolarında olmalıdır. Basketbol federasyonuna baktığınızda Hidayet Türkoğlu, yarın kararlarını açıklayacağını söylediler. Herhalde onlarda sezonu kapatacaklardır. Özerk bir kurum kendi kararını alıyor. TBF'yi tebrik etmek isterim. Bu süreç içerisinde TFF'nin yapamadığını yaptılar. TFF'nin sürekli bir git gelleri olduğu için her kulüp kendisine göre konuşuyor. TBF'nin yaptığını, TFF'den de beklerdim. Eminim ki Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman ve Obradovic gibi isimlerle istişarede bulunmuştur. Hatta kulüpler ve yayıncı kuruluşla da görüşmüştür. Kendisini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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