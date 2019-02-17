Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa - Galatasara maçının ardından NTV'deki %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları... "Mustafa Denizli adına üzüldüm, protestolar oldu. Galatasaray ligin 2. yarısında 5 maçta 13 puan alarak, zirvede ben her türlü, ciddi şekidle varım diyor. İçeride Başakşehir ile de oynayacak. Önümüzdeki hafta çok farklı şeyler de konuşabiliriz. İlk yarı bittiğinde Kasımpaşa Şampiyonlar Ligi ihtimali olan bir takımdı. Bu anlamda Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmek, Galatasaray'ın tecrübeli bir teknik direktörü ve tecrübeli bir takımı olduğunu gösterir. ALGI OLUŞTURMALARI DOĞRU DEĞİL

Ben buraya çıkarken formamı çıkararak konuşmaya çalışıyorum. Tabii ki bizim etiketimiz belli. İnsanlar yanlış algılamasın diye uğraşmam, ne düşünüyorsam, artniyet olmadan yorum yapıyorum. Algı oluşturulması doğru değil.

Yusuf Namoğlu ve ekibi gitti. Ne fark edecek? Teknoloji hayatımıza girdi, ben teknoloji özürlü olduğum için kıskanıyorum ama teknoloji dediğin şey insanın kullandığı bir şey. İnsan kaynaklarımızla ilgili problem var.

SKRTEL'İN HAREKETİ KIRMIZI KARTTI, JAHOVIC BOŞ YERE ATILDI

"Galatasaray sezonun ilk yarısında hakemle ilgili haklı bir serzeniş yaptı. İki tane hakemle ilgili söylediler, en büyük hata o oldu. Dün Skrtel'in pozisyonunu dikkatli izlediğim zaman, gerçekten de müdahale var ve kırmızı kart olduğunu söyledim, zaten oyuncu da söyledi. Riva'daki hakem Serkan Çınar ve yanındaki arkadaşıydı. 'Fırat Aydınus niye bunu verdi?' demem, o da gidecekti, bakacaktı ve atacaktı. Dünkü arkadaşlar Jahovic ile ilgili bayram değil, seyran değil çağırdı ve bana göre kırmızı olmayan pozisyonda attınız. "DIAGNE'Yİ DE ATMADI, KASIMPAŞALI İSMİ DE"

Bugün de maç başladı, 5. dakikada Diagne diye bir oyuncu çıktı, Ali Palabıyık göremeyebilir. Riva'daki arkadaşa gel dese, ne yapacaktı Palabıyık? Ona da güvenemiyoruz gerçi, bakıp da göremeyenler de var. Rahmetli Hasan Doğan döneminde bazı operasyonlar olmuştur ama onlar ayrı. Dün içim yandı, Yusuf Erdoğan'a protestoya başladılar. Galatasaray 4-1 öndeyken, 4. golü 'çok doğru bir şekilde avantaj sağladı' diyoruz hakem için. Zaten avantaj oynatması gereken pozisyonda 'bravo' diyoruz. Kasımpaşalı oyuncuya da kırmızı kart gösterecekti 2. yarıda, 25 dakika daha var, belki Galatasaray orada Başakşehir ile arasındaki 2 gollük farkı da kapatacak. Başta 'Diagne'yi niye atmadın?' diyoruz, sonra 'Kasımpaşalı oyuncuyu atmadın?' diyoruz.

2 KELLE ALSINLAR, YAPAMAZLAR

Bugün akşam VAR'da oturan arkadaşlar, dün akşam oturan arkadaşlar... Halil Umut Meler, Serkan Çınar, artık size güvenmiyorum ben. Bu arkadaşlar hakemlik falan yapmasınlar. Şu anda mevcut kadronun %95'i yapmamalı. Hakemlik, futbolculuk kolay işler değildir ama basittir. Gördüğünü çalacaksın, çalarsan kimse bu yorumları yapmaz. Bugün, dün Riva'da görüyorsun; e be kardeşim, sen neden orta hakemini çağırmıyorsun? Şimdi sağda solda 'ben çağırdım da gelmediler' derler, o da başka ayıp. 2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı? TFF BAŞKANLIĞI PEŞİNDE DEĞİLİM

3 Haziran'da TFF başkanlık seçimi var. Benim de bireysel eleştirim olur ama Yıldırım Demirören'in hiçbir zaman bana saygısızlığını görmedim. Binlerce insana ekmek veren bir insandır. Yine başkan olsun, benim için sorun değil. Oraları kolluyor falan değilim, ne de sağlığım müsaade eder. Bugün VAR'daki adam, Galatasaray benim kafamı kopartır diye düşündü. Dün akşam Serkan Çınar, bu akşam Halil Umut Meler adı gibi biliyor ki, VAR'a çağırırsa, başı belaya girer.