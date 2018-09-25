Rıdvan Dilmen ayrıca Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımını da açıkladı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

1 / 42 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

2 / 42 İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

3 / 42 Hasan Ali ve Babel'i bir ayrı tutalım. Biraz ironi yapacağım. Yetkili olsam iki takıma da 1 puan vermem. Futbolu katlettiniz diye sıfır puan veririm. İnsanların hayatından 1.5 saat götürdüler diye puan vermem.

4 / 42 Boks maçları olur, 12 raund sürer. Öyle maç oluyor ki bir taraf düşecek diye bekliyoruz. 12. raundun sonunda iki taraf sevinir. Bu iki takım da 11 raund hiçbir şey yapmadı. Maçın sonlarında neredeyse oyuncularım çimin altına saklanacak. Jailson son yarım saat kollarıyla yürüyecekti neredeyse.

5 / 42 Beşiktaş da bir an önce maç bitse de gitsek diye düşünüyor. Hakem de uyum sağlıyor. Toplam 4 dakika uzatma verdi.

6 / 42 "YAVAŞ, REZİL BİR DERBİ"

7 / 42 Bu kadar kötü, yavaş, rezil bir derbi görmedim. Koşu mesafelerini de merak ediyorum. Fenerbahçe'nin en etkilisi Hasan Ali'ydi. Ayew'i çıkar derken bir bakıyorsun gol atıyor. Fenerbahçe kötünün iyisiyken 1-0 geriye düştü. Beşiktaş kötünün iyisiyken kalesinde golü gördü. Futbol ilginç bir oyun.

8 / 42 "STATTA DERS ÇALIŞILIRDI"

9 / 42 Beşiktaş ikinci yarıda daha aklı başında bir oyun oynuyordu. Çok tuhaf bir maç oldu yani. Böyle tuhaf, Avcı ve Güneş'in mutlu olduğu, hatta Güneş ve Cocu'nun da mutlu olduğu bir maçtı. Seyircileri bile susturdular. Üniversite sınavı olanlar ders çalışabilirdi yani. Futbol adına çok üzücüydü.

10 / 42 Derbi mi oynandı, veteran maçı mı oynandı anlamadım. Bizim maçlar kora kor geçer aslında. Oyunculara saygısızlık yapmak istemem ama yabancı biri maçı izlese 'Türkiye'nin iki büyük takımı bunlar mı?' derdi.

11 / 42 "TOP EKRANDAN BİLE ÇIKTI"

12 / 42 Skrtel 7 maçta 1 sarı kart görmüş. Neustadter ve Topal'ın sarı kartları yok. Pepe topu şişiriyor, top ekrandan bile çıkıyor, Babel rahat bir şekilde topu alıyor. Mehmet Topal bodoslama gireceğine ayağını çekiyor. Babel vuruşu yapıp golü atıyor. Şaka gibi.

13 / 42 İkinci yarı başladığında Fenerbahçe acaba 1-0 galip mi diye düşündüm. Ne olduğunu anlamadım. Reaksiyon falan yok. Beşiktaş ikinci golü bulabilirdi. Cocu herhalde 'Ben zaten gideceğim, bir Eljif'i sokayım' diyor. 'Valbuena'yı da alıyım, yenilirsem yeniliyim' diye düşünüyor. Maç Rus düellosuna dönüyor.

14 / 42 Beşiktaş ise 1 puan iyidir diye düşünüyordu. Ne Beşiktaş, Fenerbahçe'yi bir daha böyle yakalar ne de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı... Muhtemelen Abdullah Avcı, keşke bunları ben böyle yakalasaydım diye düşünmüştür.

15 / 42 13 Nisan'dan beri resmi maç yapmayan 35.5 yaşındaki Atiba, 94 dakika ayakta kalıyor. Hiç sırıtmıyor. İyi oynamadı ama zaten herkes kötüydü. İki takım oyuncuları da sağlıklı spor yaparak maçı bitirdi.

16 / 42 Beşiktaş daha avantajlı konumda şu an. En azından rakibiyle 4 puan farkı korudu. 11 puanı da cebine koydu. Galatasaray ve Başakşehir de puan kaybetti.

17 / 42 "3-0 KAZANIRDI"

18 / 42 Atiba maçta sırıtmıyorsa, sakatlıktan çıkan Hasan Ali maçın en iyisi oluyorsa bazı problemler vardır. Fenerbahçe'de radikal kararlar alınabilir. Bundan kötüsü olmaz. Fenerbahçe'nin bir değişikliğe gitmesi şart. Hangi takım biraz iyi oynasa maçı 3-0 kazanırdı.

19 / 42 Hakem kendisini pek hissettirmedi. Kaç oyuncu değişti, 3 dakika uzatma verdi. O da sıkılmış maçtan. Bu maçta en son hakem konuşulur.

20 / 42 Hasan Ali Kaldırım, Karius, Babel dışında iki takım da sınıfta kaldı. Bir şeyler anlatmak istiyorum ama bulamadım. Bu maçta bir şey bulamam.

21 / 42 "FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU DEĞİL"

22 / 42 Benzia hep yüzyılın pasını bekliyor. Bazen basit oynaması gerekiyor. Yetenekli bir futbolcu. İçeride oynanan zayıf maçlarda çok iş yapar. Reyes, Fenerbahçe kalibresinde bir oyuncu asla değil. Maçı izlemeye gelen Lugano, 'Keşke futbolu bırakmasaydım' demiştir.

23 / 42 Fenerbahçe'nin mutlaka radikal bir değişikliğe gitmesi lazım diye düşünüyorum. Ali Koç'un bir şey yapması lazım. Fenerbahçe yarıştan çok koptu. Böyle seyrine bırakılmaz.

24 / 42 Kötü Beşiktaş'ın yarışın içinde olması, bu kadar puan toplamış olması ne kadar yetenekli bir takım olduklarını gösteriyor.

25 / 42 Valbuena, Avrupa maçında kadroya alınmıyor ama bu maçta oyuna giriyor. Cocu, 'Nasıl olsa gönderecekler beni' diyor herhalde ve Valbuena'yı oyuna sokuyor. Valbuena ise 'Nasıl olsa beni oynatmayacaklar' diye düşünerek 35 metreden frikiği kaleye vuruyor.

26 / 42 "COCU İLE DEVAM EDİLMEMELİ"

27 / 42 Şenol Güneş'in istediği oldu. Cocu da nasıl olsa yenilmedik diye düşünüyor. Cocu ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Işık yok, fizik kalite düşük. Hollanda Ligi gibi görüyor burayı Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılısı taraftarları.

28 / 42 Ali Koç da stadı dolduramaz artık. Ali Koç'un kredisi halen var ama stadı doldurma kredisi kalmadı. Derbiler dışında bir daha bu kadar seyirci gelmez.

29 / 42 "DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA..."

30 / 42 Ali Koç uzun yıllar burada kalmalı, eminim ki çok üzülüyordur. Başakşehir ve Galatasaray inanılmaz kayıplar yaşamazsa Fenerbahçe, Nisan ayını görmez. Ancak bir değişiklik yapılırsa bir ihtimal işler değişebilir.

31 / 42 Fenerbahçe geçen sene rakipleri büküyordu. Daha kompakt bir takımdı. Evindeki derbileri bir şekilde bir adım önde oynuyordu. Bugün Rus ruletine döndü maç.

32 / 42 Ayew şu an 1 puanı iyi sanıyor. Aatıf şu an çıkarken yuhalanıyor. Ayew'in yüzü yeni, 2 sene sonra o da yuhalanır. Bu, iyi bir sonuç falan değil Ayew. Türkiye şartlarını bilmiyorlar.

33 / 42 "BİR TAKIMDA REYES DİĞERİNDE..."

34 / 42 Bir takımda Reyes oynuyor, diğer takımda Pepe oynuyor. Biri Real Madrid'den geliyor, Dünya Kupası'nda oynuyor. Neustadter ise Rusya'da kadroya alınmıyor.

35 / 42 Slimani geçen sezon oynasaydı en az 15 gol atardı. Beklerin patır patır geldiği dönemde rahat o kadar gol atardı.

36 / 42 Fırat Aydınus idare etmekle yönetmeyi bir arada yapan 1 numaralı hakem. Oyuncuların da diyalogları iyiydi. Caner'in ikinci krmızı kartını kaçırdık. Caner'i çok seviyorum ama maçtan sonra biri kart gördü deseler hemen Caner derdik. Yapma be kardeşim.

37 / 42 "BEŞİKTAŞ MEDEL'İ ARADI"

38 / 42 Beşiktaş, Medel'i çok aradı. Orta sahada çok daha güçlü olurlardı. Daha farklı olabilirdi. İki yıl üst üste olan Beşiktaş ve son şampiyon Galatasaray'ın forvetleri her geçen sene geriye gidiyor, çok ilginç.

39 / 42 Fenerbahçe, taraftarını kaçırmak istemiyorsa teknik direktörünü değiştirmeli. Beşiktaş ise kalitesinin altında oynadığı 6 haftadan sonra yarışta olması başarıdır.

40 / 42 "LİGİN EN İYİSİ BAŞAKŞEHİR"

41 / 42 Galatasaray iki deplasmanda 7 gol yerken zirvenin 1 puan gerisinde olmak başarıdır. Ligin en iyi oynayan takımı ise tartışmasız Başakşehir'dir.