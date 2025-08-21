SPOR

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin o istatistiğini görünce çileden çıktı! Ayağa kalkıp "Allah aşkına ya" diyerek seslendi

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Tur şansını ikinci maça bırakan Fenerbahçe'ye Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir eleştiri geldi. Fenerbahçe'nin 0.34 olan gol beklentisini eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe takımı 0.34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına ya!" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica'yı ağırladı. Güçlü rakibi karşısında başa baş mücadele veren Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı. Tur şansını ikinci maça bırakan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi bileti için Portekiz'de rakibini elemeye çalışacak.

HAKEMİN VERDİĞİ UZATMAYI ELEŞTİRDİ

Maçın ardından Rıdvan Dilmen HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Hakemi uzatma dakikaları noktasından eleştiren Rıdvan Dilmen, dört dakikalık uzatmayı yanlış buldu ve en az altı dakikalık uzatma verilmesi gerektiğini söyledi.

"BEN SEVMEM BÖYLE CÜMLELERİ 11'E 10 OYNAMAK ZORDUR FALAN"

Kırmızı kartı yorumlayan Dilmen, "Hakem doğru bir kararla 2. sarıdan attı. Ben sevmem böyle cümleleri 11'e 10 oynamak zordur falan... 11'e 10'u çok isterim fakat bu tip hakemler olduğu zaman 0-0 bitsin diye. Mourinho cin gibi bu konuları iyi biliyor" dedi.

"BİTİRMEK İSTİYOR ARTIK GÖRÜYORUM HAKEMİ"

Hakemin maçı bir an önce bitirmek istediğine de değinen Dilmen, "Bu neden biliyor musun? Kırmızı kart 4 dakikası. Hakem öyle bir ayarlıyor ki oynatıyor tık faulü hemen çalıyor. Bitirmek istiyor artık görüyorum o hakemi. Hakemin isteği 11'e 10'dan sonra ucuz düdüklerle avantajı oynatmamak, Benfica lehine dahi avantajı oynatmadı... 4 dakika gibi komik bir uzatma ekleyerek bitirdi maçı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE 0.34 GOL BEKLENTİSİYLE OYNAR MI ALLAH AŞKINA YA"

Dilmen, istatistik üzerinden Fenerbahçe'ye de dikkat çeken bir eleştiri getirdi ve "İstatistikler aslında çok şey söylüyor. İlk yarı kafa kafaya giden oyun… Benim söylemek istediğim şu sevgili izleyiciler: Fenerbahçe takımı 0.34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına ya!"

