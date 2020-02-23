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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe panikledi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 20:29 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, ilk yarısı 1-1 biten Fenebahçe - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe panikledi!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.

"Galatasaray 0-0'ı da daha iyi oynadı, 1-0'dan sonrasını da... Muslera penaltı dışında yere yatmadı. Altay Bayındır ise 4-5 kez yere yattı. Zaten psikolojik olarak rahat olması gereken Galatasaray'dı. Fenerbahçe'de 'İlk bana mı denk gelecek?' tedirginliği var. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin en uzun adamı ama Galatasaray'ın golünde kimseyi tutmuyordu. Galatasaray birçok farklı pozisyon üreterek goller kaçırdı."

"Galatasaray sakin ve güvenli oynuyor. Kadıköy deplasmanı olmasına rağmen rahatlar. Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken gol geldi. 1-0'ın avantajını koruyacakken 1-1 oldu. "

"Ersun Yanal olsam, Hasan Ali'yi çıkartır, Dirar'ı sola alırım, Deniz Türüç'ü sağa alırım. Hasan Ali sarı görebilirdi, Marcao'nun 3 kez sarı kart göreceği pozisyon var. Fenerbahçe panik halinde oynuyor, Galatasaray ise rahat oynuyor."

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