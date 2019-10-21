Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, 'Sakarbahçe' olmasına rağmen iyi durumda

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde; "Fenerbahçe içeride oyunun belli bölümlerinde baskılı oynuyor ama deplasmanda daha fazla set oynamaya çalışan oyunculardan kurulu takım. Emre'nin 2-0'a getiren pozisyonu, öndeki baskılı oyundan. Hoca onu mümkün olduğu kadar ekonomik oynatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin orta sahasına bir de Tolga eklenince, 4 tane ön liberolu oynuyor. Fenerbahçe'nin en önemli silahı Vedat Muriqi. Kafayı vurdu, sonra gol oldu. "12 KİŞİ OYNATIYOR" 90+4, bir uzun top atıldı, tek sarılı oyuncu var, 3 yeşilli oyuncu var, top orada kaldı. Muriqi, adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu. Kruse de oynamayınca, daha da zorlanabilirdi. Fenerbahçe'nin önlenemez bir 4-5 yıllık durumu var. Futbol hata oyunu deriz. Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen acayip durumu var. Denizlispor'da sıfır kaleyi bulan top varken, kaleci gereksiz bir şekidle çıktı ve rakibi oyuna soktu. Bu oyun formatı ve bu oyuncularla, bu takım nasıl gol atabilir? Ceza alanı dışı şutları, kenarlardan kesilen toplar... Fenerbahçe'nin organize olarak yediği gol çok yok.

"OZAN NDIAYE GİBİ" Ön liberolar stoper oynayabilir ama hep arkasında stoper varmış gibi yapar. Hep içinden geçtiler, kötü oyuncu değil ama stoper değil. Sağ beki normal sağ bek. Sol beki sol bek. Stoper, Serdar Aziz. Öyle bir takım çıkardı ki Ersun hoca, Ozan Tufan'ı her yerde gördük. Ndiaye gibi dripling yaparken de gördük. 4-3-3'ü rahat oynatan bir sağ iç oyuncu. Emre'nin fiziğinden dolayı bir durumu var. "JOKER TİPİ ÇOK OYUNCU" Fenerbahçe'nin joker tipi çok oyuncusu var. Ozan oynar, Gustavo'nun sol stoper oynama şansı var. Dirar sadece sol bek oynamaz, orada oynadı. Isla'yı defansta üçlüye koyabilirsiniz. Çok yerde oynayabilen oyuncuların olması önemli. "HERKES YERİNDE OYNADI" Muriqi gibi bir oyuncun olduğu zaman Milli Piyango ortası da yapabilirsin. Fenerbahçe, Dirar varken kenarlara inemiyordu. Hissediyordum, fıtık ameliyatı olmuş ve sol bek ameliyatı olduğu için de pozisyon hataları yapıyordu. Hasan Ali en azından pozisyon hatası yapmıyor. Herkes kendi yerinde oynadı bugün. "ORTA SAHA TAKIMI"

Denizlispor, top rakipteyken çekileyim, sonra çabuk oyuncularla hücum yapayım düşündü. Altay - Zanka, sabaha kadar pas yapsan ne olur, yetenek lazım. Yetenekli oyuncu, Emre Belözoğlu. Bir baskı yaptı, topu kaptı ve golü getirdi. Kenar ortası lazım, Vedat Muriqi var, Bir atmaz, iki atmaz, üçüncüde attı. Rodrigues, Babel tarzı bir oyuncu değil. Muriqi'nin yanlarına gelmesi lazım. Kruse de olmayınca tam bir orta saha takımı oldu Fenerbahçe. "KRUSE KENDİNE YER BULACAK" Max Kruse kendine yer bulacak. İyi bir Max Kruse olduğu zaman, formda 4 oyuncun var, hangisini keseceksin? Planlamaya bakıldığında, geçen sezon yapılan haldur huldur transferler, bu sene hiç macera yok. Sıfır bonservis, Ozan, sıfır bonservis, acaba futbol hayatı bitti mi derken, Tolga. Sıfır bonservis, Emre. "MACERAYA GEREK YOK" beIN Sports'u açıyorsun, Ozan'ı izliyorsun. Tolga için de scouta gerek yok. Rodrigues de oynadı, Emre eski oyuncu zaten, Serdar da oynadı. Frey nereden geldi, saçı mı uzun, süratlı mı derken gitti adam. Macera yok, biri de Allahyar, o da yok.