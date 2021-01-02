SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı

Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2021 22:23 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Adem Büyük'ü sezon başında bırakmasının hata olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sezon başında ayrılan Adem Büyük'ü hatırlattı. (Rıdvan Dilmen'in tüm sözler, TIKLAYIN)

Dilmen, Galatasaray'ın Falcao ve Diagne ile yola çıkmasının yanlış olduğunu belirtirken, "Galatasaray hem yerli, hem de gol atabilen Adem'in gitmesine izin vermeyecekti. İki forvet de soru işareti çünkü. Duran top kullanmak da önemli diyoruz, büyük takımların frikik ve korner ustası olması lazım, onun da sıkıntısını yaşıyorlar." dedi.

Sezon başında Malatyaspor'a giden Adem Büyük, 13 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
G.Saray'dan evinde puan kaybıG.Saray'dan evinde puan kaybı
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak
Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak
Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...
Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...
İşte Omar'ın son durumu!
İşte Omar'ın son durumu!
Süper Lig golcüsü hastanelik oldu
Süper Lig golcüsü hastanelik oldu
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!
G.Saray'da Falcao şoku! 29 dakika sahada kaldı
Emre Kılınç: Özür dilerim
Emre Kılınç'tan kırmızı kart açıklaması!
Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı
G.Saray, Adem Büyük'ü bırakmamalıydı
Galatasaray, Antalya maçında 4 oyuncusunu kaybetti!
Aslan 4 oyuncusunu kaybetti
ÖZET | Galatasaray 0-0 Antalyaspor
G.Saray'dan evinde puan kaybı
Galatasaray'dan özel mesaj: "Get well soon Omar"
G.Saray'dan Omar'a özel mesaj
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.