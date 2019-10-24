SPOR

Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Andone'nin bonservisini almalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Florin Andone'nin performansına ayrı bir parantez açan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Brighton'dan bonservisini alması gerektiğini ifade etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında Galatasaray'ı değerlendirdi.

Florin Andone'nin performansına ayrı bir parantez açan Dilmen, Galatasaray'ın Brighton'dan bonservisini alması gerektiğini ifade etti.

"Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. N'Zonzi ile oynamak zordur ama Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi."

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Anahtar Kelimeler:
Florin Andone Galatasaray Brighton Spor Toto Süper Lig

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