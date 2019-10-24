Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Andone'nin bonservisini almalı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında Galatasaray'ı değerlendirdi.

Florin Andone'nin performansına ayrı bir parantez açan Dilmen, Galatasaray'ın Brighton'dan bonservisini alması gerektiğini ifade etti.

"Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. N'Zonzi ile oynamak zordur ama Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi."

