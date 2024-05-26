Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu sözlerle kabul etti!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığını ve Fenerbahçeliler olarak bunu kabul ettiklerini söyledi.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNA HAZIRIZ"

Rıdvan Dilmen: "Ben dahil bütün Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın şampiyonluğuna hazırız. Ancak eğer ki olursa, çok büyük bir sevinç olur."

"ICARDI SEZONUN EN DİRİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNUYOR"

Rıdvan Dilmen: "Icardi sezonun en diri maçlarından birini oynuyor. Attığı golde de çok hareketli, geçen hafta olsa ofsayta düşerdi orada."

"SENİ DÜŞÜRÜRÜM DEDİ"

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, Konyaspor'a 'Bana şampiyonluk yetmez, seni düşürürüm' dedi. 70-75. dakikaya Galatasaray önde girerse, 'şampiyon' deriz."





