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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu sözlerle kabul etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 20:11
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Süper Lig'in tecrübeli yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın ilk yarıyı önde kapatması sonrası flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu kabul ettiğini ifade eden Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu sözlerle kabul etti!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığını ve Fenerbahçeliler olarak bunu kabul ettiklerini söyledi.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNA HAZIRIZ"

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Rıdvan Dilmen: "Ben dahil bütün Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın şampiyonluğuna hazırız. Ancak eğer ki olursa, çok büyük bir sevinç olur."

"ICARDI SEZONUN EN DİRİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNUYOR"

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Rıdvan Dilmen: "Icardi sezonun en diri maçlarından birini oynuyor. Attığı golde de çok hareketli, geçen hafta olsa ofsayta düşerdi orada."

"SENİ DÜŞÜRÜRÜM DEDİ"

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Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, Konyaspor'a 'Bana şampiyonluk yetmez, seni düşürürüm' dedi. 70-75. dakikaya Galatasaray önde girerse, 'şampiyon' deriz."

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Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray
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