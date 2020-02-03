SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz

Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçı sonrası konuştu. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe derbisine de değindi. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u Feghouli (2), Adem Büyük ve Donk'un golleriyle 4-1 mağlup etti.

Maç sonrası NTV'de yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray sözleri

"Galatasaray şu anda 45 bine oynamıyor ama Kasımpaşa maçından sonra havaya girerler. Kolay görünen maçları yüksek tempoyla oynayarak, haklı galibiyetler alarak yoluna devam ediyor. Galatasaray 'bu işte ben de varım' dedi. Kayserispor maçında zaten Mike Tyson gibi tak tak 2-0 yaptılar.
Ömer Bayram, Donk gibi oyuncuları beğenirim. Büyük takımda oynamak kolay değildir. 21 kişinin hepsi Maradona olmaz. Haftaya Donk oynamasa bir şey olmaz. Büyük takımlara karakter de lazım.
'Belhanda'nın ne işi var?' diyebilirsiniz ama böyle oyuncular kaybedilmez. Belki Kadıköy'de oynamaz, Lemina gelir. Kadıköy'e daha toplu bir takımla çıkar Galatasaray.
Afrika Kupası falan anlamam ben. Liverpool'da oyuncular uçuyor. Ligin gidişatına göre geç form tutan oyuncular vardır. Feghouli durması gereken ve olması gereken yerde olan bir oyuncu. Feghouli iyi futbolcu. En kritik zamanlarda form tutması önemli.
Donk pozisyonda penaltı yaptı. Terim de 'Sen ne yaptın?' diyecekti Donk'a. Bu pozisyonu tartışmak insanın aklıyla dalga geçmek demek olur. Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok. Penaltı bu.
Zekeriya bey olsam, VAR'ı ararım, eve gitsin, maçı VAR'sız yönetsinler derim. VAR'lık falan alakası yok bunun.
Galatasaray kesin stoper almalıydı, bugün onu gördüm. Savunma arkasına atılan toplar sıkıntılı. Luyindama da yok, Galatasaray iyi bir stoper almalıydı. Nzonzi de gitti, boy ortalaması düştü.
Trabzonspor'un şu anda eksik maçı var ama onların da zor maçları var. Galatasaray, net favori olduğu maçları oynayacak. Kadıköy'deki maça 3 hafta kaldı. Galatasaray, Kadıköy'de de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz.
İkinci yarının da lideri şu an Galatasaray. Galatasaray'ın Kadıköy'e 40 veya 42 puanla geleceğini, Fenerbahçe'nin de o maça 41 veya 43 puanla çıkacağını düşünüyorum.
Ligin başına dönecek olursak ligin favorisi Galatasaray'dı. Falcao, Lemina, Seri gibi transferleriyle birlikte. Hayal kırıklığıyla 16 hafta geçirdiler.
Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray taraftarı stadı fuller ve havaya girerler. Galatasaray, Kadıköy'e geldiğinde şampiyonluk yarışında bir takım olarak gelecek."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıdvan dilmen Galatasaray Fenerbahçe Kayserispor şampiyonluk yarışı kadıköy

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Ömer Bayram acı haberi verdi

Ömer Bayram acı haberi verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz

''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."

Ömer Bayram acı haberi verdi

Ömer Bayram acı haberi verdi

Henry Onyekuru Seyrantepe'yi salladı!

Onyekuru, Seyrantepe'yi salladı!

Galatasaray'da Donk, Feghouli ve Mariano'dan açıklamalar

Mariano: Hedefimiz şampiyonluk!

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

ÖZET | Galatasaray - Kayserispor maç sonucu 4-1

Aslan evinde güle oynaya!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.