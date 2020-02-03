Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u Feghouli (2), Adem Büyük ve Donk'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Maç sonrası NTV'de yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray sözleri

"Galatasaray şu anda 45 bine oynamıyor ama Kasımpaşa maçından sonra havaya girerler. Kolay görünen maçları yüksek tempoyla oynayarak, haklı galibiyetler alarak yoluna devam ediyor. Galatasaray 'bu işte ben de varım' dedi. Kayserispor maçında zaten Mike Tyson gibi tak tak 2-0 yaptılar.

Ömer Bayram, Donk gibi oyuncuları beğenirim. Büyük takımda oynamak kolay değildir. 21 kişinin hepsi Maradona olmaz. Haftaya Donk oynamasa bir şey olmaz. Büyük takımlara karakter de lazım.

'Belhanda'nın ne işi var?' diyebilirsiniz ama böyle oyuncular kaybedilmez. Belki Kadıköy'de oynamaz, Lemina gelir. Kadıköy'e daha toplu bir takımla çıkar Galatasaray.

Afrika Kupası falan anlamam ben. Liverpool'da oyuncular uçuyor. Ligin gidişatına göre geç form tutan oyuncular vardır. Feghouli durması gereken ve olması gereken yerde olan bir oyuncu. Feghouli iyi futbolcu. En kritik zamanlarda form tutması önemli.

Donk pozisyonda penaltı yaptı. Terim de 'Sen ne yaptın?' diyecekti Donk'a. Bu pozisyonu tartışmak insanın aklıyla dalga geçmek demek olur. Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok. Penaltı bu.

Zekeriya bey olsam, VAR'ı ararım, eve gitsin, maçı VAR'sız yönetsinler derim. VAR'lık falan alakası yok bunun.

Galatasaray kesin stoper almalıydı, bugün onu gördüm. Savunma arkasına atılan toplar sıkıntılı. Luyindama da yok, Galatasaray iyi bir stoper almalıydı. Nzonzi de gitti, boy ortalaması düştü.

Trabzonspor'un şu anda eksik maçı var ama onların da zor maçları var. Galatasaray, net favori olduğu maçları oynayacak. Kadıköy'deki maça 3 hafta kaldı. Galatasaray, Kadıköy'de de kazanırsa ligde daha farklı şeyler düşünebiliriz.

İkinci yarının da lideri şu an Galatasaray. Galatasaray'ın Kadıköy'e 40 veya 42 puanla geleceğini, Fenerbahçe'nin de o maça 41 veya 43 puanla çıkacağını düşünüyorum.

Ligin başına dönecek olursak ligin favorisi Galatasaray'dı. Falcao, Lemina, Seri gibi transferleriyle birlikte. Hayal kırıklığıyla 16 hafta geçirdiler.