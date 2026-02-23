SPOR

Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe ve Tedesco’ya olay sözler! "Konkordato ilan etti"

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen ve Ahmet Çakar'dan olay yaratacak açıklamalar geldi. Teknik direktör Tedesco'yu eleştiren ikili şampiyonluk yolunda sarı-lacivertli takımın büyük avantaj teptiğini açıkladı...

Burak Kavuncu
Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa ile son dakikalarda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalırken, maçın ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen ile Ahmet Çakar tknik direktör Tedesco'yu sert dille eleştirdi.

"KORKUNÇ BİR RİSK ALDI! EGOLARI VAR..."

Sports Digital'de konuşan Rıdvan Dilmen, "Heyecanlı ve gergin bir maç oldu. Kasımpaşa istediğini aldı. Fenerbahçe'nin eline bir hediye geldi Konya'dan ama ben istemiyorum dedi. Fenerbahçe’e Galatasaray’a bir beraberlik şansı daha verdi. Örneğin ilk deplasmanı olduğu için söylüyorum Beşiktaş'ta 1 puan olabilir.

Aslında ligin son maçı oynanmadan Jhon Duran ve En-Nesyri'nin olmayacağı belliydi. Son dakika Sidiki Cherif alındı ama oyuncuya da bir şey diyemiyorum. Fenerbahçe'de bas bas bağırıyordu eksiklik. Sadettin Bey ve ekibi korkunç bir risk aldı.
İkinci yarıdaki ortalar baktığımızda 'Ah olsaydı' diyeceğimiz adamlar yok. Stoperi ileriye göndereyim gibi huyu da yok hocanın. Hocanın sürekli kendi merkezli egoları var. Hoca başarısız mı? Değil ama benim için Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan adama başarılı demem.

Siz Başkan ve yönetim kurulu olarak elinizde forvet yoksa bu görüntülere alışacaksınız. Bu maçlar olacak. Okan Buruk birinci santraforunu götürmedi. Sallai ile oynadı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN OYNAMADI?"

"Başkanlar 11 veremezler. Oyuncu da şunu oynat bunu oynat diyemezler. Ama bu Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadınız mesela. Ben duyuyorum soruyorlar. Ben en kritik haftamda bütün silahlarımı oynatırım. Nottingham maçında oynamayacak mı? Ayrıca taraftarla da bağı kurulmuş."

"TEDESCO KONKORDATO İLAN ETTİ"

Ahmet Çakar, "Tedesco bu akşam iflasını istemiş, konkordato ilan etmiştir. Yemin ediyorum hoca moca değil. Bu kaçıncı, Göztepe puan kaybında da mutlak hatalı hocaydı.

Bu Fenerbahçe şampiyon bile olsa Tedesco'yu bir daha tesislere sokmam, bu kaçıncı? Şampiyonluk gelse bile Tedesco'ya rağmen gelir. Tek sorum var bu akşam için. Kerem'i oyuna almadın Levent'i öne attın, bana bunu anlat." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Ahmet Çakar Kasımpaşa Kadıköy Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco
