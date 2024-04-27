Rıdvan Dilmen'in derbiyi özetleyen cümlesi sosyal medyada gündem oldu! ''Tam bir sokak kedisi gibi...''

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

"SOKAK KEDİSİ GİBİ"

"Batshuayi, sokak kedisi gibi aranmasıyla kendi becerisiyle bir gol attı. Bu gol zaten maçı koparttı. Maçın özeti bu. Ev kedisi gibi bir oyuncu değil. Batshuayi sokak kedisi, rızkını arayan bir oyuncu."

"BEŞİKTAŞ PRES BİLE YEMEDİ"

"Beşiktaş 10 kişi olmasına rağmen gayet iyi oynadı. Gedson Fernandes koşu rekoru kırmış olabilir."

"GÜZEL BİR OYUN ORTAYA KOYDULAR"

"Beşiktaş adına yakışır bir şekilde oynadı. Fenerbahçe'ye karşı gayet güzel bir oyun ortaya koydular."





