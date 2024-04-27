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Rıdvan Dilmen'in derbiyi özetleyen cümlesi sosyal medyada gündem oldu! ''Tam bir sokak kedisi gibi...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2024 21:11
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bu kritik maçın ardından Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu. Dilmen'in derbiyi özetleyen cümlesi sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen'in derbiyi özetleyen cümlesi sosyal medyada gündem oldu! ''Tam bir sokak kedisi gibi...''
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

"SOKAK KEDİSİ GİBİ"

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"Batshuayi, sokak kedisi gibi aranmasıyla kendi becerisiyle bir gol attı. Bu gol zaten maçı koparttı. Maçın özeti bu. Ev kedisi gibi bir oyuncu değil. Batshuayi sokak kedisi, rızkını arayan bir oyuncu."

"BEŞİKTAŞ PRES BİLE YEMEDİ"

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"Beşiktaş 10 kişi olmasına rağmen gayet iyi oynadı. Gedson Fernandes koşu rekoru kırmış olabilir."

"GÜZEL BİR OYUN ORTAYA KOYDULAR"

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"Beşiktaş adına yakışır bir şekilde oynadı. Fenerbahçe'ye karşı gayet güzel bir oyun ortaya koydular."

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