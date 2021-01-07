Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Alanyaspor maçı yorumları

HERKES ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

Futbolda istatistik maçtan sonra lazım. Alanyaspor oyuna hakim çok yavaş oynuyor. Fenerbahçe de kendi sahasında pas yaptı. Alanyaspor son 5 deplasman maçında hep topa sahip oynadı ama kaybetti. Bu takım şampiyonluğa oynuyor. Bu yüzden Başakşehir ve Trabzonspor havlu attı dememek lazım. Alanyaspor 5 deplasman kaybetti ama kazansa ligin ikincisi olacaktı.

MESSİ OLSA HER SENE...

Dünyada bu pas işini en iyi Barcelona ve Manchester City yapıyor. İkisi de geçen sene şampiyon olamadı. Önde Lionel Messi bile yetmeyebiliyor zaten. İddia ediyorum, Manchester City'de önde Messi oynasın her sene Şampiyonlar Ligi'ni alırlar. Alanyaspor bu pas oyunu yapıyor ama öndeki oyuncuların bitmesi önemli.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA F.BAHÇE DE...

Sinan Gümüş'ün golü Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Fenerbahçe oyunu rakibine verdi. 1-0'dan sonra Alanyaspor hücum üstünlüğünü aldı. Fenerbahçe için bu maçın önemi yüksekti. Çok kritik üç maçtan çıktı Fenerbahçe, Beşiktaş da bu virajdan çıktı.

PSİKOLOJİK BİR MAÇTI

Fenerbahçeli taraftar için televizyon başında zor bir maç oldu. Alanyaspor 2-0'da çözülüyordu ama penaltı onları umutlandırdı. Fenerbahçe şoka girdi ama yediği golden bir dakika sonra altı pastan auta attı. İki takım için de psikolojik bir maçtı, Fenerbahçe kazandı.