Rıdvan Dilmen'in iddiası kıyameti kopardı!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Vitor Pereira sonrası oynadığı sistemi öven Rıdvan Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin kadrosunu Trabzonspor ile eşdeğer tuttu.

RIDVAN DİLMEN'İN İDDİASI TRABZONSPORLULARI KIZDIRDI

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri Trabzonsporlu taraftarları kızdırırken usta yorumcu, "Pereira şu anki sistemle oynasaydı Fenerbahçe şampiyonluktan bu kadar çabuk kopmazdı" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un konuyla ilgili pişmanlık yaşadığını dile getiren Dilmen, Sarı-Lacivertliler için en uygun sistemin 4-2-3-1 olduğunu dile getirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU TRABZONSPOR AYARINDA"

Dilmen, "Ben Ali beyin kendi dünyasında 'ben nasıl müsaade ettim bu güçlü kadronun bu kadar kopmasına' diyordur. Vitor Pereira bu sistemle oynasaydı çok farklı bir skor alacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışından da bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor ayarında bir kadrosu olduğunu düşünüyorum." dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA NASIL OYNATACAKSINIZ ARDA'YI?"

Dilmen, "Trabzonspor maçında Fenerbahçe 1-0 geride ve 10 kişi kalmış. Bütün stat 'Arda' diyor. Hoca, 'alsam mı, almasam mı?' derken 1-1 oldu ve alamadı. Yanlış mı yaptı? Hayır. Yanlış yapmadı. Bu maç ilk 11 oynatmayarak yanlış mı yaptı? Hayır yapmadı. Kupa olsaydı ilk 11 başlardı. Siz Şampiyonlar Ligi ön elemesi için mücadele ediyorsunuz. Önümüzdeki hafta nasıl Galatasaray maçında 11 başlatacaksınız Arda'yı?" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE 4-2-3-1'DEN BAŞKA SİSTEMLE OYNAMAZ"

Dilmen, "Hedeften uzaklaşan büyük takımların hedefleri farklıdır. Bu takımın artık bir hedefi vardı. Üst üste maç kazanınca oyuncu performansları arttı. Fenerbahçe 4-2-3-1 oynar başka sistemle oynamaz. 3'lü oynadığınızda olmaz. Fenerbahçe kalesinde Kayserispor'un pozisyonu yok." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.



