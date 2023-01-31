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Rıdvan Dilmen Karagümrük Beşiktaş maçındaki o pozisyon sonrası çıldırdı! Canlı yayında isyan etti... "Nefret ediyorum"

31.01.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile geçilen karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Rıdvan Dilmen Karagümrük Beşiktaş maçındaki o pozisyon sonrası çıldırdı! Canlı yayında isyan etti... "Nefret ediyorum"

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele büyük bir mücadeleye sahne olurken, Siyah-Beyazlılar mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

"GOL İPTAL EDİLMELİ"

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İlk 45 dakikada zaman zaman tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın attığı golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"AVANTAJ SAĞLIYOR"

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Dilmen yaptığı değerlendirmede "Beşiktaş'ın attığı golün iptal olması lazım. Evet Welinton'un pozisyonunda elle oynamasa da avantaj sağlıyor." ifadelerini kullanırken, Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon için ise "Benim futbol anlayışımla kurallar farklı. Mesela Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon. Ben nefret ediyorum böyle penaltılardan. Eli değdi diye hakem penaltı verecekti. Pozisyon ofsayt çıktı." şeklinde konuştu.

GÜNDEM OLDU

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Rıdvan Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

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