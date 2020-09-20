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Rıdvan Dilmen: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber, açıklayacağım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2020 21:01 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibini göreve getirdiğine yönelik iddialara çok sert yanıt verdi. "Kimse benim şahsiyetime şeytan diyemez" ifadelerini kullanan Dilmen, "Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu açıklayacağım" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber, açıklayacağım

Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı değerlendirmelerde MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibini kendisinin göreve getirdiğine yönelik iddialara cevap verdi.İddialara belgeleri ile cevap vereceğini ifade eden Dilmen, "Pazartesi akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var. Hazır olsunlar, yarın akşam açıklayacağım. Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda" dedi.

"KİM VATANSEVER, KİM TERÖR ÖRGÜTÜYLE BERABER AÇIKLAYACAĞIM"

Çok sert açıklamalarda bulunan Dilmen, "Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar pazartesi akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım... Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Bana oyun sahasındaki oyunuma dair Şeytan dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan di-ye-mez. Benim adım Rıdvan. Bana kimse şeytan diyemez. Çıkıp ispatlamak zorundasınız o zaman" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hadi la ordan mhk gizli başkanı şikesever rıdvan boş yapma
Gevşek Rıdvan bugüne kadar herkes şeytan derken neredeydin? Türk futbolunun kara lekesisiniz camiyanız da dahil uefa tasdikli şikebahçeler.feto bittiğinden beri neden şampiyon olamadığınızı anlatsana
saray soytarısı şarlatan işin gücün fırıldaklık birilerinin bitarafını yalamak..
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