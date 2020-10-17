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Rıdvan Dilmen: Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.10.2020 23:23 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Süper Lig maçlarının koronavirüsten dolayı ertelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen: Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz, şaibe çıkar

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında koronavirüsten dolayı ertelenen maçlar hakkında konuştu.

Süper Lig'de maçların ertelenmeden oynanması gerektiğini ve bunun için kadroya yazılabilen 20 yaşındaki futbolcuların kullanılabileceğini ifade eden Dilmen, "21 yaşına gelmiş bir futbolcu bugün nasıl U21'de oynayabiliyorsa A Takım'da da oynamalı. Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz ve şaibe çıkar. İngiltere gibi karar da alamıyoruz! İngiltere ne dedi? Ligin %51'i oynandığında pandemiden dolayı lig oynanamayacak duruma gelirse ligi tescil edeceğim dedi. O zaman şöyle ki, çok vaka olsa dahi ki bu devam edecek" dedi.

Süper Lig maçlarının erteleme olmadan oynanması gerektiğini ifade eden Dilmen, "Bu hafta Hatay'ı erteledin, önümüzdeki hafta Malatya'yı erteledin, sonra başka bir takımı erteledi. Eğer bu lig bu şartlar altında oynanacaksa mutlaka ve mutlaka erteleme olmaması lazım, kulüpler ellerindeki mevcut oyuncuları; 20 yaşında kadroya yazılabilenler de dahil sahaya sürmeli. Yoksa bu durumun önüne geçemeyiz, maçları oynatacak tarih de kalmayacak" şeklinde konuştu.

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