İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Rıdvan Dilmen Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çok şey söyleyebiliriz maçla ilgili. Oyuncular, performans ve teknik adamların kararlarıyla ilgili konuşabiliriz. Tek sarı kartı Okan Buruk gördü. Çok temaslı bir oyun olmadı. Sıfır sarı kartla maç bitmez. Bu iyi ya da kötü olarak yorumlanabilir. Bazen 1-0'ı korumak için bir şeyler yapabilirsiniz. Vedat Muriqi ve yardımcısı Altay ile birlikte Fenerbahçe maça tutundu.

"SADECE İSTİKLAL MARŞI'NDA DURUYOR"

Fenerbahçe maçları 12'ye 11 oynuyor. Vedat Muriqi diye bir adam var, sadece İstiklal Marşı'nda duruyor. Onun dışında sürekli koşuyor. Bir santrfor ne yapması gerekiyorsa her şeyi yapıyor. Henüz 25 yaşında bu adam. Bu yaş santrfor için tam olgunluk zamanı değildir.

Bir oyuncu iyi olabilir ama gamsızdır. Muriqi hem yüreğiyle oynuyor hem de sürekli üstüne koyarak ilerliyor. Bu maça damgasını vurdu.

"GEÇEN SENEYLE FARK..."

Okan Buruk'u çok beğenen biri olarak hayal kırıklığına uğradım. Azubuike'ye bir ara kramp girdi. Oraya oyuncu alması gerekiyordu. Gökhan İnler, 1-0'ı korumak için oyuna alınmaz.

Fenerbahçe'nin sezona 2'de 2 ile başlaması Ali Koç ve Ersun Yanal için çok önemli. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki en büyük fark Vedat Muriqi.

"FENERBAHÇE'Yİ İPTEN ALDI"

Vedat Muriqi banka gibi. Ver topu faiziyle geri al. Fenerbahçe'ye birçok önemli santrfor geldi. Anelka da dahil olmak üzere Vedat Muriqi kadar verimli bir oyuncu görmedim. Bu akşam Fenerbahçe'yi ipten aldı. Burada Vedat'ı 10 dakikadır boşuna övmüyorum. Kadıköy'de doğmuş gibi de Fenerbahçeli.

"2'DE 2 YAPMAK ÇOK DEĞERLİ"

Fenerbahçe'nin sıkıntıları elbette var. Ama transferler öncesi 2'de 2 yapmak önemli. İkinci yarıda Visca'nın iki tane net gol pozisyonu kaçırması Fenerbahçe adına şans oldu. Bu kadar yeni oyuncuyla 2'de 2 başlamak çok değerli.

"ÖNCELİKLE SOL BEK ALINMALI"

Öncelikle sol bek alınmalı. Bunu düşünmeye gerek yok. Hasan Ali sakat ve alternatif sol bekiniz yok. Zaman zaman Luiz Gustavo'yu da stopere çekersiniz. Kolarov da gelirse bir taşla iki kuş olur. Bana göre öncelik ön libero değil ama Yanal, 4-1-4-1 oynamak istiyor.

"KÜME DÜŞMEMEYE OYNAMAZ"

Başakşehir küme düşmemeye filan oynamaz. İlk 2 maçı kaybeden Başakşehir, yine ilk 5'e oynar. Clichy sakat, Mahmur ve İrfan Can gelecek.

Emre Belözoğlu için adeta bir jübile maçı gibiydi. Yumuşak bir ortam vardı. Bugün sahaya kaptan olarak çıkan Emre Belözoğlu, Başakşehir'in hocası Okan Buruk ile birlikte Inter'e transfer olmuştu. Bunlar güzel şeyler. Futbol böyle bir şey. Kıvamında güzel bir maç oldu.

Kredisi hafiflemiş bir Ersun Yanal vardı. İlk maçı iyi bir oyunla kazanıyorsunuz. Sonra Başakşehir'i yenerek 2'de 2 yapıyorsunuz. Çok değerli bir durum oluştu.

"MURIQI SOKAK KEDİSİ GİBİ"

Büyük kulüpler 1-0 gerideyken hep maça tutunur. Başakşehir aslında farka götürüyordu. Ancak Muriqi'in golü işi değiştirdi. Sokak kedisi rızkını kendi arar. Ev kedisinin yemeği ise ağzına gelir. Vedat Muriqi sokak kedisi gibi. Maçta sürekli arayış içinde.

"50 MİLYON EURO GETİREBİLİR"

Fenerbahçe, Muriqi ile son 15 yılda en iyi santrforunu aldı. Soldado klas bir oyuncuydu ama sana para getirmez. Muriqi yarın öbür gün 50 milyon euro getirebilir.

Son yıllarda Fenerbahçe'nin deplasman performansı çok düşüktü. Burada teknik direktör başarısı da var. Israrla 'Altay'ı istiyorum' dedi. Merkeze 'Emre'yi istiyorum, ileriye de ısrarla Muriqi olsun" dedi. Omurgayı kafasında kurmuş.

İyi futbolcu olmasa Emre'yi almazlar, beni alırlardı. Ağabeylik için Emre'yi filan almazlar. Geçen gün 7-8 takım arkadaşıyla yemek yiyordu. Böyle şeyler yapabilir ama sahada da verimli oluyor. Kolay kolay Fenerbahçe'ye 3 kez gelemezsiniz.

"KRUSE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI..."

Max Kruse'nin en büyük şansı Vedat Muriqi e Emre Belözoğlu'dur. Boşa çıktığın an Emre Belözoğlu sana pası atar. Top rakibe geçince de senin yerine Muriqi pres yapar. Bu sebeple Vedat Muriqi top rakipteyken de değerli oyuncu.

"ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRERSE..."

Büyük takımlar sezon başında şampiyonluk havasına girerse, seri yakalarak sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olur. Haftaya Trabzonspor maçı için 150 bin kişilik stat olsa, taraftar orayı doldurur.

VOLKAN DEMİREL UYARISI